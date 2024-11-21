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2025年企業預期調薪3.2% 人力銀行：相對保守

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

2025年軍公教預期調薪3%，能帶動企業加薪？104人力銀行資深副總經理暨人資長鍾文雄21日指出，缺工讓願意調薪企業比例增加，但2025年企業預期調薪幅度3.2%相對保守，持平於今年。

根據104人力銀行今發布的《2025薪酬趨勢大調查》顯示，49.9%企業預期2025年會調薪，平均調薪3.2%，以2024年平均月薪4.7萬換算，2025年平均每月加薪1,491元，比2024年多60元。

104人力銀行資深副總經理暨人資長鍾文雄指出，缺工的大環境，企業若不祭出調薪薪資就可能出現落後，進而導致人才流失，使得2025年接近半數的企業願意調薪比例創十年新高。

依產業，67.5%顧問會計法律業會調薪，調薪幅度4.1%，調薪企業比例與調薪幅度均為各產業之冠，主因為薪資落後整體，人才難尋所致。除了顧問會計法律業，調薪幅度高的產業還有電信通訊製造業3.8%、半導體業3.7%，會調薪企業比例高的產業則有醫療服務業57.4%、半導體56.1%。

104人力銀行調查發現，企業評估是否調薪三大參考因素：一、74%公司營運狀況；二、42%最低工資行情； 三、41%留才、徵才等缺工程度。2025年軍公教將調薪3%，僅11%會參考軍公教調薪比例，難帶動整體調薪。

至於如何調薪？66%企業按「個人績效」調高「固定」薪最多，評估個人績效方式，57%企業會看是否主動積極，高於55%KPI達成率，28%依「職務類型」調高「固定」薪次之，依職務類型調薪企業的比例較去年增加3.7個百分點，反應企業對招募難度高的關鍵職務進行薪資調整，以利招募留才。

留才攬才，祭出怎樣的薪資行情才有吸引力？104人力銀行調查顯示，37%企業認為整體薪資須達PR70以上，即薪資行情需超越70%企業才有吸引力。各類職務中，27.8%企業認為基礎職務如作業員、服務員、門市店員，薪資須達PR70以上仍為多數，不過認為須達PR80以上企業較去年增加3.9個百分點，反應基礎職務招募難度日漸提升；關鍵職務如工程研發、業務、PM、行銷則須達PR80以上。

104人力銀行資深副總經理暨人資長鍾文雄指出，94%企業不清楚薪資落點，將會進一步導致即便調薪仍無法激勵員工，以及無法吸才、留才的困境，建議企業多運用員工滿意度及外部薪資數據進行薪資盤點，適度揭露職能表現與薪資結構的關聯，讓薪資行情能取信於員工、求職者；至於因人事預算有限，無法跟上市場薪資水準的企業，則可祭出財務型工具，包括員工分紅、員工認股權等，延攬或留住高階關鍵人才。

人力銀行 薪資

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