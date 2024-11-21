國發會拚產業翻轉 研議修企業併購法強化稅負優惠

川普當選美國總統之後，現在市場對於聯準會（Fed）後續是否降息，和降息的幅度眾說紛紜。由於Fed降息與否牽動債券市場行情，想投資債市的投資人到底能否進場？該如何進場並做好相關準備？ 包括中信、國泰、永豐、台新、合庫等多家大型金控的首席經濟學家，雖然都預期Fed仍會降息，至明年底幅度最高看到5碼（1碼是0.25個百分點），但同樣是總體經濟學家背景出身的兆豐金董事長董瑞斌認為，由於川普多項政策推促通膨升高，加上美國就業市場佳，恐怕明年不降反升。

2024-11-21 06:00