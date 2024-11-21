國發會拚產業翻轉 研議修企業併購法強化稅負優惠
國發會力拚翻轉產業，將以產業再造基金、修正企業併購法雙管齊下進行，國發會主委劉鏡清今天表示，除了參與基金投資，也已與財政部展開溝通，研議修正企業併購法，強化稅負優惠。
劉鏡清今天於立法院經濟委員會表示，為了促進國內產業均衡發展，將與國科會、經濟部、數位發展部共同推動產業導入人工智慧（AI）等數位科技，並與經濟部共同鼓勵國內企業整合成立產業控股公司。此外，國發基金將參與投資民間募資設立的產業再造基金，協助企業再生。
對於再造基金進度，劉鏡清說，現在募資進度約新台幣18億元，並已有遞件申請，國發會將排審核；由於再造基金的設計是民間投入較多，加上有知名人士參與，應該會有蠻大效果。
民進黨立委邱議瑩追問，除了審核，政府還能有哪些積極作為。劉鏡清表示，政府將強化稅負優惠，預計著手進行企業併購法修法，給予實質鼓勵，而且已經與財政部在行政院進行過協調。
國發會報告指出，國發基金雖然不是以盈利為目標，112年仍為國家創造288億元獲利，將持續帶動民間基金投資，協助產業創新轉型，並強化投資管理機制。
報告列出國發基金3大強化作法，一是強化投前機制，增加轉型能力審查及市場趨勢分析、增設公司治理門檻，強化審議機制，優化投資合約，預防投後爭議，並增加公司治理條件。
第二，強化投後管理，除了建制預警系統，也成立投資後管理小組，並增加公司治理審查。
第三，強化退場機制執行，作法包含定期檢討轉投資事業，依退場機制執行釋股，回收基金，持續協助其他產業發展。
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