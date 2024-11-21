快訊

共軍殲35珠海航展一閃即逝 作戰能力能超越美軍F-35？

川普當選債市起伏大 債券ETF崛起小資族選項變多

2年沒交租也沒催 暖心房東想起上門找…女租客竟已成白骨

聽新聞
0:00 / 0:00

半導體只排名第三！明年加薪幅度3.2%近十年倒數第三、這行業居冠

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
明年產業預期調薪幅度前三名為：顧問會計法律業4.1%、電信通訊製造業3.8%、半導體業3.7%。圖為竹科半導體員工穿著防塵衣，通過空氣吹淨室進入廠區工作。圖／聯合報系資料照片
明年產業預期調薪幅度前三名為：顧問會計法律業4.1%、電信通訊製造業3.8%、半導體業3.7%。圖為竹科半導體員工穿著防塵衣，通過空氣吹淨室進入廠區工作。圖／聯合報系資料照片

今年倒數計時，明年有多少企業會加薪？加薪幅度多大？104人力銀行《2024企業年終及2025薪酬趨勢大調查》顯示，明年49.9%企業預期會調薪3.2%，平均每月加薪1491元，缺工讓願意調薪企業比率是近十年最高，但是調薪幅度3.2%則是近十年倒數第三，與今年持平。明年產業預期調薪幅度前三名為：顧問會計法律業4.1%、電信通訊製造業3.8%、半導體業3.7%。

《2024企業年終及2025薪酬趨勢大調查》，由104人力銀行公共事務部於2024/10/25~11/14針對企業人資進行網路問卷調查，共計回收1,325家有效樣本，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.69% 。

根據《2024企業年終及2025薪酬趨勢大調查》，2025年共有49.9%企業預期會調薪3.2%，平以2024年平均月薪4.7萬換算，2025年平均每月加薪1491元，比2024年多60元。104人力銀行資深副總經理暨人資長鍾文雄指出，缺工的大環境，企業若不祭出調薪薪資就可能出現落後，進而導致人才流失，使得2025年接近半數的企業願意調薪比率增2.4個百分點，攀10年新高，但調幅則是10年倒數第三。

依產業，67.5%顧問會計法律業會調薪，調薪幅度4.1%，調薪企業比率與調薪幅度均為各產業之冠，主因為薪資落後整體，人才難尋所致。除了顧問會計法律業，調薪幅度高的產業還有電信通訊製造業3.8%、半導體業3.7%，會調薪企業比率高的產業則有醫療服務業57.4%、半導體56.1%。

104人力銀行調查發現，2025年企業評估是否調薪三大參考因素：一、74%公司營運狀況二、42%最低工資行情 三、41%留才、徵才等缺工程度。2025年軍公教將調薪3%，僅11%會參考軍公教調薪比率，難帶動整體調薪。

至於如何調薪？66%企業按「個人績效」調高「固定」薪最多，評估個人績效方式，57%企業會看是否主動積極，高於55%KPI達成率，28%依「職務類型」調高「固定」薪次之，依職務類型調薪企業的比率較去年增加3.7個百分點，反映企業對招募難度高的關鍵職務進行薪資調整，以利招募留才。

人力銀行 加薪 半導體 薪資 製造業 軍公教

延伸閱讀

陽明海運明年加薪3% 市場關注貨櫃三雄年終獎金及分紅

教長鄭英耀：明年高教經費再增59億、補助私校教授調薪

20張00878...送自己1萬1的聖誕禮物！棒棒：配息階梯式成長、穩定領息自主加薪

提高公糧收購價格案立委要求陳駿季捐出明年加薪 陳駿季罕動肝火

相關新聞

半導體只排名第三！明年加薪幅度3.2%近十年倒數第三、這行業居冠

今年倒數計時，明年有多少企業會加薪？加薪幅度多大？104人力銀行《2024企業年終及2025薪酬趨勢大調查》顯示，明年4...

川普當選債市起伏大 債券ETF崛起小資族選項變多

川普當選美國總統之後，現在市場對於聯準會（Fed）後續是否降息，和降息的幅度眾說紛紜。由於Fed降息與否牽動債券市場行情，想投資債市的投資人到底能否進場？該如何進場並做好相關準備？ 包括中信、國泰、永豐、台新、合庫等多家大型金控的首席經濟學家，雖然都預期Fed仍會降息，至明年底幅度最高看到5碼（1碼是0.25個百分點），但同樣是總體經濟學家背景出身的兆豐金董事長董瑞斌認為，由於川普多項政策推促通膨升高，加上美國就業市場佳，恐怕明年不降反升。

AI掀熱浪！外銷訂單連八紅 手機新品備貨潮將遞延到下季

經濟部昨（20）日發布10月外銷訂單金額554.5億美元，年增4.9%，為連續第八個月正成長，且七大接單貨品中，僅光學器...

首批協定有共識 台美貿易倡議年底生效

亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議日前落幕，台灣領袖代表林信義昨（20）日表示，台灣將捐助100萬美元給APEC，...

歐洲商會發布2025建議書 離岸風電融資官方要加把勁

歐洲商會理事長尹容（Giuseppe Izzo）昨（20）日表示，離岸風電產業最大挑戰在於，目前仍無任何第三階段區塊開發...

回應歐洲商會建議 國發會：信保成數提升至八成

回應歐洲商會建議，國發會副主委高仙桂昨（20）日表示，再生能源發展進度雖不如預期，但為使企業有足夠綠電，政府一定會全力衝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。