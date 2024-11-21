半導體只排名第三！明年加薪幅度3.2%近十年倒數第三、這行業居冠

今年倒數計時，明年有多少企業會加薪？加薪幅度多大？104人力銀行《2024企業年終及2025薪酬趨勢大調查》顯示，明年49.9%企業預期會調薪3.2%，平均每月加薪1491元，缺工讓願意調薪企業比率是近十年最高，但是調薪幅度3.2%則是近十年倒數第三，與今年持平。明年產業預期調薪幅度前三名為：顧問會計法律業4.1%、電信通訊製造業3.8%、半導體業3.7%。

《2024企業年終及2025薪酬趨勢大調查》，由104人力銀行公共事務部於2024/10/25~11/14針對企業人資進行網路問卷調查，共計回收1,325家有效樣本，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.69% 。

根據《2024企業年終及2025薪酬趨勢大調查》，2025年共有49.9%企業預期會調薪3.2%，平以2024年平均月薪4.7萬換算，2025年平均每月加薪1491元，比2024年多60元。104人力銀行資深副總經理暨人資長鍾文雄指出，缺工的大環境，企業若不祭出調薪薪資就可能出現落後，進而導致人才流失，使得2025年接近半數的企業願意調薪比率增2.4個百分點，攀10年新高，但調幅則是10年倒數第三。

依產業，67.5%顧問會計法律業會調薪，調薪幅度4.1%，調薪企業比率與調薪幅度均為各產業之冠，主因為薪資落後整體，人才難尋所致。除了顧問會計法律業，調薪幅度高的產業還有電信通訊製造業3.8%、半導體業3.7%，會調薪企業比率高的產業則有醫療服務業57.4%、半導體56.1%。

104人力銀行調查發現，2025年企業評估是否調薪三大參考因素：一、74%公司營運狀況二、42%最低工資行情 三、41%留才、徵才等缺工程度。2025年軍公教將調薪3%，僅11%會參考軍公教調薪比率，難帶動整體調薪。

至於如何調薪？66%企業按「個人績效」調高「固定」薪最多，評估個人績效方式，57%企業會看是否主動積極，高於55%KPI達成率，28%依「職務類型」調高「固定」薪次之，依職務類型調薪企業的比率較去年增加3.7個百分點，反映企業對招募難度高的關鍵職務進行薪資調整，以利招募留才。