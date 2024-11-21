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2024年終獎金行情出爐！企業預期平均發放1.12個月

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
根據104人力銀行21日發布的最新調查顯示，2024年99.5%企業預期會發年終獎金，平均發放1.12個月，僅較去年略增0.04個月，約多1.2天薪資。（本報資料照片）
根據104人力銀行21日發布的最新調查顯示，2024年99.5%企業預期會發年終獎金，平均發放1.12個月，僅較去年略增0.04個月，約多1.2天薪資。（本報資料照片）

2024年年終人人有獎！根據104人力銀行21日發布的最新調查顯示，2024年99.5%企業預期會發年終獎金，平均發放1.12個月，僅較去年略增0.04個月，約多1.2天薪資。

104人力銀行表示，雖然預估2024年經濟成長率3.9%優於去年，但產業冷暖不同，科技業熱、製造業冷，整體企業發放年終月數並未大幅提升，回看近10年預估當年度發放狀況，1.12個月也僅在中段班。

關於各產業年終發放的狀況，104人力銀行調查指出，金融業1.88個月、13連霸，電腦及消費性電子製造業1.5個月、光電及光學製造業1.37個月。

表現落後的產業，住宿餐飲業因物價上漲成本增，發放規模難提升僅0.69個月最低，教育服務業0.87個月、醫療服務業0.99個月，多為中小型企業較難與大型企業競爭，平均發放規模不到一個月。

人力銀行 年終獎金 製造業

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