川普受惠股！經理人：美國中小型股 出現40年最便宜價位

川普2.0時代即將來臨，在投資市場掀起各種效應。威廉博萊美國中小成長基金經理人Daniel Crowe力挺，美國中小型股有機會受惠川普新政，且投資美國中小型股的好時機已經來到，主要有四大原因撐腰，當中包括「中小型股相對大型股已來到40年來最便宜價位」。

展新投顧20日舉辦「展新投顧 & 威廉博萊美國中小型股」記者會，由創辦人黃大展宣布引進新海外基金品牌「威廉博萊（Willian Blair）」，這也是繼瑞士隆奧後，展新第二個總代理品牌。黃大展表示，展新沒有集團背景，是以專業精神引進優質基金。

威廉博萊（Willian Blair）新加坡總裁暨亞洲業務總監陳俐燕（Lih-Yann Tan）表示，威廉博萊的業務涵蓋資產管理、投資銀行、財富管理等，已有90年歷史，總部位於芝加哥，是一家合夥人公司，股權百之百由員工持有，基於合夥人制度讓公司與客戶緊密合作，並提升員工留職率。

對於現在為何是投資美國中小股的好時機？榮登2024年「歐洲之星」經理人的威廉博萊美國中小成長基金經理人Daniel Crowe分析有四個原因，第一個原因是估值，中小型股相對大型股目前已經來到過去四十年來最便宜的價位。原因之二，降息後中小型股表現優秀，不管是在三、六、12個月，中小型股的報酬都高於大型股；現在聯準會已啟動降息周期，中小型股更值得期待。

原因之三，通常投資人都有「一旦景氣衰退，中小型股表現會遜於大型股」的迷思，其實中小型股反而會領先大型股，換句話說，即便發生衰退、景氣起伏，中小型股都將持續領先大型股。原因之四，經驗顯示，大型股與中小型股會輪流領漲，且一周期各12年；現在大型股已經領漲13年，有機會輪到中小型股領漲。

他同時強調，基金持股雖是中小型股，但中小型股領頭羊，且市值均在90億美元以上，與台塑、大立光差不多，未來有龐大成長潛力、不受景氣影響；另一方面，因研究中小股分析師較少，反而適合透過基金投資，未來將繼續發掘優質、具回報的中小型企業。

至於川普當政對美股的影響，Daniel Crowe認為，川普政策將較有利中小型股，預料川普上任後，將有更多企業將生產線、廠房遷回美國；另一方面，在拜登任內，企業併購較為低迷，不過，川普上任後，高品質中小企業併購潮可望重啟，而併購活動往往支持中小股股價上漲。

另一個市場擔心的問題是川普可能提高關稅，Daniel Crowe指出，課稅對中小型企業影響小於大型企業，因中小企業業務以美國國內為主，且因以內需為主，更能受惠美國經濟增長。