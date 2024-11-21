楊珍妮：台美貿易倡議 首批協定年底生效

行政院經貿談判辦公室總談判代表、政務委員楊珍妮表示，在這次的亞太經濟合作會議（ＡＰＥＣ）領袖會議有和美國貿易代表戴琪會談，會中談到台美廿一世紀貿易倡議首批協定將在今年底生效；至於第二階段討論，要等美國新政府上台後再看後續發展。

ＡＰＥＣ峰會日前落幕，代表團昨舉行返國記者會，我領袖代表林信義說，他在領袖會議代表政府宣布，將捐助一百萬美元給ＡＰＥＣ，支持ＡＰＥＣ研究能量。

林信義也與日本首相石破茂會談。林信義說，石破茂表達日本重視台灣海峽和平立場；石破茂非常關心台海局勢，也有點憂心，所以重申台海和平非常重要，如果台海局勢有變化，對全世界的影響非常大。

針對台灣爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（ＣＰＴＰＰ），楊珍妮說，我方與絕大多數ＣＰＴＰＰ成員國表達「台灣準備好了」，希望各成員國不要有政治上的考量。此外，我方在現場已向各國表達，台灣擁有自由的市場經濟，且遵守高標準的貿易與投資規則，我國已準備好加入區域貿易協定，甚至也可從ＷＴＯ來判斷，我國並未有任何訴訟案，足以驗證我國符合國際貿易的高標準規則。

大陸將主辦二○二六年ＡＰＥＣ峰會，外界關切陸方是否杯葛我方出席領袖會議。國安會副秘書長徐斯儉說，包括中華台北在內有許多經濟體都提出不同關切，中國對於各經濟體的關切，做出相關承諾與保證。基於中方的保證，最終所有經濟體達成共識，將二○二六年中方承辦ＡＰＥＣ納入領袖宣言。