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AI掀熱浪！外銷訂單連八紅 手機新品備貨潮將遞延到下季

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
經濟部20日發布10月外銷訂單金額554.5億美元，年增4.9%，為連續第八個月正成長。 圖/聯合報系資料照片
經濟部20日發布10月外銷訂單金額554.5億美元，年增4.9%，為連續第八個月正成長。 圖/聯合報系資料照片

經濟部昨（20）日發布10月外銷訂單金額554.5億美元，年增4.9%，為連續第八個月正成長，且七大接單貨品中，僅光學器材接單呈年減，其餘皆呈正成長。經濟部表示，第4季整體接單仍優於第3季，AI需求強勁，加上年終備貨需求，有助支撐接單動能。

外界關切手機新品備貨潮是否出現？答案是有，但未如預期。經濟部統計處長黃于玲分析，因終端需求尚未全面回溫，10月手機接單雖較9月增加，但仍呈年減。黃于玲說，廠商對庫存控管嚴格，可能延到2025年1月下單，消費者等待AI功能而遞延消費，致手機訂單呈現年減。通常，手機新品周期會遞延到明年農曆年，手機備貨潮須再觀察。

經濟部預測，11月接單金額530億至550億美元之間，年增4.7%至8.6%；不過將呈月減4.4%至月減0.8%。

近一年外銷訂單金額及成長率
近一年外銷訂單金額及成長率

黃于玲說明，第4季雖是接單旺季，但也不一定是逐月愈來愈高，按過去十年歷史，11月接單金額較10月多，有四個年度，其餘年度皆不如10月。她並說，通常10月、11月是一年接單高峰，目前看來，今年高峰落在10月。

經濟部統計，10月接單金額554.5億美元，為歷年同月第二高；今年前十月累計接單4,843.5億美元，為歷年同期第三高。

按貨品觀察，經濟部指出，由於新興科技應用需求不墜，帶動電子及資訊通信產品接單成長，分別年增11.2%及0.5%；光學器材則因大尺寸面板價格下滑、光學鏡頭接單減少，以及光學檢測及量測設備接單成長交互影響下，年減0.7%。

傳產貨品方面，經濟部指出，因半導體設備需求熱絡，以及自動化設備訂單成長，加上部分鋼材及金屬製品、藥品及電子用化學材料、橡膠原料及手套等接單成長，致基本金屬年增7.4%、機械年增5%、化學品年增3.9%、塑橡膠製品年增1.8%。

黃于玲表示，10月資訊通信產品接單僅年增0.5%，主因手機接單較去年同期減少，所幸伺服器、網通產品訂單成長。四大傳統貨品10月接單皆轉為正成長。

AI 手機 經濟部

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