投資展望論壇12月19日登場 四大智庫把脈明年經濟

美國總統大選結果出爐，川普重返白宮，國內四大智庫領導人剖析2025年經濟發展趨勢，一致認為「川普新政」將是牽動明年全球經濟成長的最大不確定因素，但台灣在全球AI技術發展中具有無可取代的關鍵地位，預期明年台灣經濟表現內穩外溫，經濟成長率應可保3。

經濟日報將於12月19日舉辦「經濟投資展望論壇--智勝2025」，包括邀請中華經濟研究院長連賢明、台灣經濟研究院長張建一、中央研究院經濟研究所代理所長許育進、台灣綜合研究院長吳再益等人四大智庫領導人將齊聚一堂，展望2025年經濟情勢。本論壇由中國信託銀行、富蘭克林投顧協辦。

連賢明表示，川普2.0時代來臨，對台灣廠商最大影響是「第二次供應鏈移轉」。從過去拜登時期的中國市場移轉到東南亞、墨西哥，轉而前往美國設廠，以降低關稅帶來的衝擊。台灣經濟成長因AI發展應用的加持，挹注今年經濟成長甚多。但2025年須留意對於AI帶動成長的同時，可能伴隨的風險。此外，也須注意大陸經濟表現，以及兩岸經貿往來，都會影響台灣經濟成長。

張建一表示，國際主要預測機構認為2025年全球貿易成長率可望較今年提高，將有利於台灣出口，且全球經濟仍具韌性，加上美歐進入降息循環，有望刺激消費與投資。隨著全球貿易持續擴張，有助於國內輸出和民間投資表現，加上民間消費成長動能穩定，預期2025年台灣經濟成長仍將依賴內需支撐，而外需的貢獻有望回升，整體表現「內穩外溫」。

許育進則指出，今年人工智慧等新興技術應用商機活絡，帶動半導體及資通訊產業，推升我國經濟成長優於預期。展望未來，國際經濟前景面臨諸多不確定性，包含川普提倡保護主義，增加關稅，使國際貿易更不穩定；大陸內需不振，前景仍不明；各國央行貨幣政策調整步伐不一，加劇金融市場波動；地緣政治衝突未歇、氣候變遷等將影響能源、農工原料供需與價格。

吳再益表示，隨著川普全球化的施政主軸開始向單邊主義與內向型產業政策偏擺，預估2025年全球貿易、投資、供應鏈都將發生巨大動盪。

全球經濟成長充滿變數與挑戰，但全球人工智慧、高效能運算等新興科技應用仍將持續蓬勃發展，衍生帶動企業投資動能回升，支撐台灣民間投資與進出口貿易成長，預估2025年經濟成長率應有3%~3.2%，對景氣展望審慎樂觀。