伺服器移回台灣生產 前十月海外生產比探低點

經濟部昨（20）日表示，今年10月外銷訂單海外生產比52%，較上年同月下降1個百分點；今年前十月平均海外生產比48.5%，為近15年同期新低，主因伺服器移回台灣生產，使我海外生產比下滑，國內生產比上升。

川普當選美國總統，外界好奇供應鏈將面臨二次移轉，是否會使外銷訂單海外生產比持續下降？經濟部統計處長黃于玲表示，要視川普政府未來關稅政策而定，看提高關稅的項目、稅率及實施國家，目前還很難講。

她表示，川普上任期因美中貿易戰，台商將部分產能移回國內，如高階伺服器的確提高國內生產比。因此，未來川普政府祭出的關稅政策，若更多廠商調配產能，我國海外生產比的確有可能持續走低。

黃于玲表示，第4季是傳統接單旺季，通常第4季外銷訂單海外生產比會較上半年高，因此10月海外生產比來到52%。她提及，另一個原因是10月手機接單較9月多，手機多是海外生產。

今年1至10月外銷訂單海外生產比為48.5%，較上年同期減少2.4個百分點，是近15年新低。上一次低點是2009年1至10月平均47.8%。

觀察接單市場，今年10月外銷訂單中，來自美國接單191.5億美元，創歷年同月新高，年增12.6%，是10月接單最主要成長動力，其中電子產品訂單增加17.3億美元，主要就是美國市場對AI晶片需求強勁。

美國訂單表現亮眼，是否因預期川普政府將實施高關稅而提前下單？黃于玲表示，未來廠商的確有可能因高關稅加速備貨，出現提前備貨潮。

10月自東協接單104.9億美元，雖年減3%，但接單金額為歷年單月第二高，表現不俗，且直逼中國大陸及香港接單106.2億美元。