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首批協定有共識 台美貿易倡議年底生效

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
台美貿易倡議。 聯合報系資料照
台美貿易倡議。 聯合報系資料照

亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議日前落幕，台灣領袖代表林信義昨（20）日表示，台灣將捐助100萬美元給APEC，支持研究量能；政委楊珍妮表示，此行有與美國貿易代表戴琪會談，台美21世紀貿易倡議首批協定預計年底生效，至於第二階段討論要待美國新政府上任。

總統府昨日召開APEC經濟領袖會議代表團返國記者會，林信義表示，此次在領袖會議代表政府宣布，台灣將捐助100萬美元給APEC，支持APEC研究量能，並資助APEC在人類安全、數位創新、婦女經濟賦權等領域倡議。

至於台美21世紀貿易倡議進展，楊珍妮表示，此次會議有與戴琪碰面，並對她長期支持台灣表達感謝，共同完成台美21世紀貿易倡議首批協定，雙方有共識首批協定在今年底生效，不過下階段談判，由於先前美國總統大選，雙方實體談判進度要待新政府上任後，再看後續發展。

至於加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）進度，楊珍妮表示，在會議現場已向各國表達，台灣擁有自由市場經濟，遵守高標準貿易與投資規則，已準備好加入區域貿易協定。

楊珍妮提到，現場有向各國強調，我國半導體產業占全球供應鏈關鍵地位，可幫助打造CPTPP產業生態系，提升供應鏈韌性，請CPTPP成員支持我國加入，盼全面深化經貿關係，建立雙邊經貿制度性架構，共同因應數位轉型、氣候變遷等各種挑戰。

林信義說，對於加入經貿組織，相信我國經濟實力也是全球有目共睹，因此也有向CPTPP會員國強烈表達，我國已準備好可以加入。

APEC CPTPP 美國

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