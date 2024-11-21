回應歐洲商會建議 國發會：信保成數提升至八成
回應歐洲商會建議，國發會副主委高仙桂昨（20）日表示，再生能源發展進度雖不如預期，但為使企業有足夠綠電，政府一定會全力衝刺離岸風電和太陽光電。為鼓勵並提升本國金融機構參與離岸風電融資意願，已將國家信用保證機制成數，從原本六成提升至八成。
歐洲商會昨發布2025年建議書，關切台灣再生能源發展和離岸風電融資等議題。
高仙桂強調，離岸風電3-1、3-2期是不能迴避且一定要達成的任務，政府會全力解決風場相關議題，且將全力衝刺太陽光電及離岸風電，達成2026年裝置容量目標。
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