回應歐洲商會建議 國發會：信保成數提升至八成

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導

回應歐洲商會建議，國發會副主委高仙桂昨（20）日表示，再生能源發展進度雖不如預期，但為使企業有足夠綠電，政府一定會全力衝刺離岸風電太陽光電。為鼓勵並提升本國金融機構參與離岸風電融資意願，已將國家信用保證機制成數，從原本六成提升至八成。

歐洲商會昨發布2025年建議書，關切台灣再生能源發展和離岸風電融資等議題。

高仙桂強調，離岸風電3-1、3-2期是不能迴避且一定要達成的任務，政府會全力解決風場相關議題，且將全力衝刺太陽光電及離岸風電，達成2026年裝置容量目標。

太陽光電 離岸風電

延伸閱讀

歐洲商會給建議 盼建構台灣2050新願景

卓揆喊5年106億拚自來水普及率：國發會已核定

中油台電明年籌組深層地熱鑽探團隊 拚1GW發電目標

台電小額綠電明上架 首賣自建離岸風電 六款組再推冬季加購

相關新聞

歐洲商會發布2025建議書 離岸風電融資官方要加把勁

歐洲商會理事長尹容（Giuseppe Izzo）昨（20）日表示，離岸風電產業最大挑戰在於，目前仍無任何第三階段區塊開發...

回應歐洲商會建議 國發會：信保成數提升至八成

回應歐洲商會建議，國發會副主委高仙桂昨（20）日表示，再生能源發展進度雖不如預期，但為使企業有足夠綠電，政府一定會全力衝...

伺服器移回台灣生產 前十月海外生產比探低點

經濟部昨（20）日表示，今年10月外銷訂單海外生產比52%，較上年同月下降1個百分點；今年前十月平均海外生產比48.5%...

投資展望論壇12月19日登場 四大智庫把脈明年經濟

美國總統大選結果出爐，川普重返白宮，國內四大智庫領導人剖析2025年經濟發展趨勢，一致認為「川普新政」將是牽動明年全球經...

楊珍妮：台美貿易倡議 首批協定年底生效

行政院經貿談判辦公室總談判代表、政務委員楊珍妮表示，在這次的亞太經濟合作會議（ＡＰＥＣ）領袖會議有和美國貿易代表戴琪會談...

SRF垃圾發電免環評 挨批不合理

環境部昨起舉行首場SRF管理辦法草案巡迴研商會，中部環團、民代認為SRF就是燒垃圾發電，要求中央嚴格管理，不要美化SRF...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。