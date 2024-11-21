歐洲商會發布2025建議書 離岸風電融資官方要加把勁

歐洲商會理事長尹容（Giuseppe Izzo）昨（20）日表示，離岸風電產業最大挑戰在於，目前仍無任何第三階段區塊開發專案融資到位，增加如期併網的困難與風險。商會建議政府加強國家信保機制協助專案融資。

歐洲商會昨日發布2025年建議書，以「建構2050新台灣：共創願景」為主題，共提出189項議題，涵蓋對再生能源政策、淨零轉型、缺工議題等建議，由尹容將建議書交給國發會副主委高仙桂。

歐洲商會2025年建議書重點

尹容指出，去年建議書所提議題有24%取得進展，近年最佳。不過他提到，在有關推動能源安全和永續性方面，歐洲商會建議，應在中央政府層級加強協調，例如成立部會間工作小組，或指派單一機構協調不同利害關係人，並應有足夠權限及資源解決各項難題。

歐洲商會建議，引入及時的財務支持或政府支持的再生能源採購平台，並加強現有國家信保機制（NCGM）協助專案融資。

另一方面，歐洲商會指出，在瞭解近期政府鬆綁離岸風電第三階段區塊開發計畫本土化（即國產化）政策下，仍呼籲政府建立彈性機制促進國產化，加強專案可行性及其供應商國際競爭力，打造更永續的市場。

在淨零轉型方面，尹容指出，距離2050年淨零碳排只剩25年，台灣短期再生能源目標已無法實現，若再不採取一致行動，中長期目標也將落空。儘管截至今年底將完成建置超過300支離岸風機，但距離2030年13.1GW（百萬瓩）與2050年40至55GW的建設目標還有很長一段路。

尹容提到，要達到淨零也需仰賴運具減碳，目前台灣電動車總銷量僅占汽車總銷售的不到10%，建議應延續或增加對電動車的稅務優惠，包括貨物稅、牌照稅及降低奢侈稅，同時提供補助、鬆綁法規，加快充電基礎設施建設。