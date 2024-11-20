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前瞻基礎建設計畫特別預算不落日？ 國發會表態了

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

行政院主計總處主計長陳淑姿20日在立法院財委會表示，前瞻基礎建設計畫第4期特別預算經費達成率為76.89%，各項建設均穩健推展中，預估年底可達成96%的目標。第5期（114年）特別預算案歲出編列新台幣703億元，正於立法院審議階段。

立委關心前瞻基礎建設計畫特別預算是否延續？國發會副主委詹方冠表示，只要各部會和地方有需求，國發會會支持。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會聯席會議，20日邀請相關部會首長就「中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算執行情形及成效」、「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案編列情形」進行專題報告，並備質詢。

前瞻基礎建設計畫是連續性計畫，為奠定未來30年國家發展根基的重大經建計畫，政府自2017年9月推動至今。

陳淑姿指出，為繼續辦理軌道、水環境、綠能、數位、城鄉、因應少子化友善育兒空間、食品安全及人才培育促進就業等八項建設計畫，前瞻基礎建設計畫第4期特別預算，實施期程自2023年度至2024年度，歲出預算數2,098億元，包括軌道建設537億元、水環境建設451億元、綠能建設127億元、數位建設380億元、城鄉建設473億元、因應少子化友善育兒空間建設14億元、食品安全建設14億元及人才培育促進就業建設102億元。

陳淑姿表示，前瞻基礎建設計畫第4期特別預算執行迄今，除了加速推動國家重大基礎建設外，也持續促進產業轉型、提升國家競爭力等，產生福國利民的效益。

至於前瞻基礎建設計畫第5期特別預算所需財源703億元，陳淑姿表示，全數以舉借債務支應。其中，經濟發展支出415億元居首，占歲出總額59%，教育科學文化支出171億元次之，占歲出總額24.4%，社區發展及環境保護支出50億元，占歲出總額7.1%，社會福利支出36億元，占歲出總額5.1%，一般政務支出31億元，占歲出總額4.4%。

前瞻基礎建設 國發會 立法院

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