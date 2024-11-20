川普上台供應鏈二次轉移 我海外生產比將持續走低？經濟部這麼說
經濟部20日指出，今(2024)年10月外銷訂單海外生產比52.0%，較上年同月下降1個百分點；今年1至10月平均海外生產比為48.5%，為近15年同期新低，主因是伺服器移回台灣生產，使我國海外生產比下滑，國內生產比上升。
經濟部統計處長黃于玲表示，因為第4季是傳統接單旺季，通常第4季外銷訂單海外生產比會較上半年高，因此10月海外生產比來到52.0%。她提及，另一個原因是10月手機接單較9月多，手機多是海外生產。
今年1至10月外銷訂單海外生產比為48.5%，較上年同期減少2.4個百分點，更創近15年前同期新低。上一次新低是2009年1至10月平均47.8%。
川普當選美國總統，外界好奇供應鏈將面臨二次移轉，是否會使我外銷訂單海外生產比持續下降？黃于玲表示，這要視川普政府未來關稅政策而定，看提高關稅的項目、稅率及實施國家，目前還很難講。此外，還要觀察廠商產能配置。
她表示，川普上任期因美中貿易戰，台商將部分產能移回國內，如高階伺服器，的確提高國內生產比。因此，未來川普政府祭出關稅政策，若更多廠商進行產能調配，我國海外生產比的確有可能持續走低。
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