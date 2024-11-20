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因應川普高關稅提前備貨？我國10月美國接單創高 成長12.6%

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部統計20日指出，今年10月我國外銷訂單中，來自美國接單達191.5億美元，創歷年同月新高，年增12.6%。經濟部表示，美國新任總統川普明年1月上任，若祭出關稅措施，的確會有提早備貨潮。示意圖。圖／AI生成
經濟部統計20日指出，今年10月我國外銷訂單中，來自美國接單達191.5億美元，創歷年同月新高，年增12.6%。經濟部表示，美國新任總統川普明年1月上任，若祭出關稅措施，的確會有提早備貨潮。示意圖。圖／AI生成

經濟部統計20日指出，今年10月我國外銷訂單中，來自美國接單達191.5億美元，創歷年同月新高，年增12.6%。經濟部表示，美國新任總統川普明年1月上任，若祭出關稅措施，的確會有提早備貨潮。

經濟部統計處長黃于玲表示，10月美國接單金額亮麗，的確是我國10月接單最主要成長動力。較去年同期就增加21.5億美元訂單，其中電子產品訂單增加17.3億美元，主要是美國市場對AI晶片需求強勁；其他貨品訂單亦都成長，僅礦產品一項訂單減少。

外界詢問，美國訂單近期表現麗眼，是因為預期川普政府將實施高關稅而提前下單？對此，黃于玲表示，廠商目前未反映提前下單，但未來，廠商的確有可能會因高關稅而加速備貨，出現提前備貨潮。

她表示，若是因應高關稅而提早備貨，訂單增加不會只有美國地區，其他地區訂單也會跟著增加，要視不同品項的關稅而定。

她提及，川普第一次執政時，關稅清單是在2018年7月生效，因不同品項陸續實施，我國接單在當年度6月至10月皆有增加。

此外，10月東協接單金額104.9億美元，雖呈年減3%，但接單金額創歷年單月第二高，表現不俗，而且直逼中國大陸及香港接單106.2億美元，快與中國大陸接單並駕齊驅。

黃于玲指出，10月中國大陸及香港接單較去年同期微減0.1%，主要是因為面板價格下跌，光學器材減少1.2億美元最多；另外，化學品及塑橡膠製品則各減0.2億美元，至於紡織、基本金屬、機械、電子產品訂單都還是增加。

外銷 川普 經濟部 美國 關稅

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