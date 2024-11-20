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盼台電2千億撥補獲支持 經長郭智輝：年底提財務改善計畫

中央社／ 台北20日電
台電財務議題受關注，經濟部長郭智輝表示，預計年底提出台電的財務改善計畫書，盼新台幣2000億元撥補獲得支持，主要是為彌補過去台電吸收民生電價的成本。聯合報記者／陳儷方 攝影
台電財務議題受關注，經濟部長郭智輝表示，預計年底提出台電的財務改善計畫書，盼新台幣2000億元撥補獲得支持，主要是為彌補過去台電吸收民生電價的成本。聯合報記者／陳儷方 攝影

台電財務議題受關注，經濟部郭智輝表示，預計年底提出台電的財務改善計畫書，盼新台幣2000億元撥補獲得支持，主要是為彌補過去台電吸收民生電價的成本；台電表示，近年利息攀升除了因投資計畫外，央行升息也推高利息負擔。

郭智輝今天赴立法院經濟委員會，就台灣電力股份有限公司、台灣自來水股份有限公司114年度預算案審查，進行詢答。

朝野立委關切台電爭取113年度追加預算和114年度預算，總共2000億元撥補議題。國民黨立委楊瓊瓔質詢時批評台電近年爭取預算支持，是用人民當提款機，補貼台電虧損，對人民和台電都不公平，同時關切台電何時提出財務改善計畫書。

郭智輝表示，預計年底提出財務改善計畫書，希望獲得2000億元撥補，主要是為彌補過去台電吸收民生電價的成本；至於115年是否仍持續爭取撥補，他表示，「現在還沒辦法判斷」，未來的事情無法現場回答，會持續努力改善台電財務。

此外，國民黨立委鄭正鈐關切台電近年的利息費用不斷攀升，明年利息高達320億元。

台電總經理王耀庭回應，台電舉債主要是為了大型和長期的投資；台電補充，近年利息攀升除了因投資計畫之外，央行升息也推高利息負擔。

根據台電114年度預算編列，預計總收入為1兆48億元，總支出為9971億元，收支相抵後預計稅前淨利為77億元，較113年度預算虧損1887億元，淨利增加1964億元，主因為電費收入增加，及編列中央政府補助全民電費，政府補助收入1000億元等所致。

為配合經濟發展、政府政策及用電需求，台電表示，持續開發電源及進行電網投資，114年度固定資產投資計畫共2690億元，包括專案計畫1457億元、一般建築及設備計畫1233億元。

預算報告指出，114年度台電擬舉借的長期借款3292億元，主因為支應固定資產建設改良擴充及借款還本；另預計還本1185億元。

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