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外銷訂單連8紅 手機新品效應可能延至明年春節

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部公布10月外銷訂單連八紅，手機新品效應不如預期，消費者可能延後至春節才買。圖／本報資料照片
經濟部公布10月外銷訂單連八紅，手機新品效應不如預期，消費者可能延後至春節才買。圖／本報資料照片

經濟部今天公布10月外銷訂單，金額554.5億美元，年增4.9％，外銷訂單不僅連八紅，也達到上月預估的高標，各大貨品接單多呈現正成長。今年1至10月，外銷訂單海外生產比48.5％，創下15年來新低，主要是因為伺服器移回台灣生產的長期趨勢。

經濟部指出，由於新興科技應用需求不墜，帶動電子及資訊通信產品接單成長，分別年增11.2％及0.5％，光學器材則因大尺寸面板價格下滑、光學鏡頭接單減少，以及光學檢測及量測設備接單成長的交互影響下，年減0.7%。

傳統貨品因半導體設備需求熱絡，以及自動化設備訂單成長，加上部分鋼材及金屬製品、藥品及電子用化學材料、橡膠原料及手套等接單成長，使得基本金屬年增7.4%、機械年增5%、化學品年增3.9%、塑橡膠製品年增1.8%。

依照以往經驗，10月通常有手機新品備貨潮，因此資訊通信產品接單應有明顯成長，但10月年增僅0.5％，今年手新品備貨潮是否消失？經濟部統計處長黃于玲表示，廠商對於終端產品會嚴格控管庫存，會衡量庫存狀況再下單，去年手機新品效應已有這種情形，甚至可能延至明年1月才下單，且手機是否有完整的AI功能，也會影響今年消費者購機意願，或可能延後購機。

經濟部預估11月外銷訂單金額為530億至550億元，月減4.4％至0.8％，年增率則為4.7％至8.6％，黃于玲說，近10年來，11月外銷訂單金額較10月增加的年度有105年、106年、109年、110年，不見得11月訂單規模都比10月為大，還是要看產品銷售狀況而定，但每年的高峰確實是落在10月及11月。

今年1至10月累計外銷訂單金額為4843.5億美元，年成長3.8％，黃于玲樂觀看待第4季表現可望優於第3季，全年外銷訂單正成長機率高；預估前11月累計訂單金額為5373至5393億美元，年增率為3.9％至4.3％。

今年前10月累積外銷訂單規模為歷史第三大，全年是否有機會晉級第二大？黃于玲認為，以目前接單情形推估，全年接單金額高於6668億美元（目前第二高紀錄）有困難。

AI 光學鏡頭 外銷 經濟部

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