台灣CCPI排名60「吊車尾」 環境部長彭啓明：不具代表性

今年的歐盟氣候變遷績效指標(CCPI)評比結果20日出爐，其中台灣排名第60名。環境部部長彭啓明表示，印度持續名列前茅列為第10名，且優於大多數歐洲國家，CCPI的評比方法有爭議，不宜直接引用此評比結果評斷我國減碳努力。

德國看守協會(Germanwatch)與歐洲氣候行動網(Climate Action Network Europe)公布，今年對63國及歐盟氣候變遷績效指標(CCPI)評比結果，台灣排名第60名，其他像是日本、韓國分別為第58名、63名；美國及加拿大為第57、62名。

CCPI評比的「溫室氣體排放」、「再生能源」、「能源使用」及「氣候政策」等四大面向評比中，今年台灣「再生能源」項目評比由51名進步到43名，但「氣候政策」項目由24名降至39名，「溫室氣體排放」則為第62名。

彭啓明表示，CCPI有關「氣候政策」項目並無客觀評比標準，「溫室氣體排放」項目將台灣2030年人均排放目標設定較日、美、中、印等國更為嚴格，並不合理，評比結果不具代表性。

彭啓明舉例，國際民間或學術機構針對各國的環境與氣候表現有不同的評比，例如今年11月耶魯大學與哥倫比亞大學發布「環境績效指標」(Environmental Performance Index, EPI)評比結果，針對全球180個國家的環境面向進行評比。

其中在「氣候變遷」面向，我國排名第49，與亞洲鄰近國家相較，次於日本(第13名)，優於南韓(第58名)、中國大陸(第107名)及新加坡(第96名)。美國及加拿大在這份評比排名分別為第42、50名，印度則為第133名。

彭啟明表示，邁向淨零排放對全球是嚴峻的挑戰，台灣身為國際社會一員，自氣候變遷因應法修法通過後，正式將「2050淨零排放」入法，並規劃減碳路徑，今年已完成碳費相關子法及費率，明年正式上路，更預計於今年底前提出國家兩年期透明度報告，接軌國際。

環境部強調，CCPI的評分方法讓排放量持續上升或持續新建燃煤電廠的國家獲得較佳成績，這樣的評比結果與絕大多數的評比結果呈現截然不同的排名，實不具代表性。