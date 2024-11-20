彭啓明：川普不會放棄氣候變遷為美國帶來的MAGA機會

對於川普上任之後的川普2.0會否帶來永續轉型的衝擊，彭啓明則認為永續不會「白作」，因為他8年前川普第一次當選時，就已看過之後的變化，在川普執政4年，美國和全球的碳排仍在持續減少，而且美國的氣候科技是全球主導地位，其氣候金融也不輸歐洲，因此氣候變遷也可為美國帶來賺錢，和美國再次偉大機會（MAGA），他相信川普不會放棄。雖然他開採化石燃料會增加碳排，但也會降低能源價格，也會積極和美國接軌，創造台灣更多的價值，環境部對減碳目標也將再提出2035年的目標。

彭啓明也感謝金管會主委彭金隆和國發會主委劉鏡清的協助，使100億綠色成長基金很快順利到位，另外明年1月1日環境部也將正式成立綠色成長戰略辦公室來配合執行，帶動綠能產業發展，他也特別指出，在賴清德總統意志之下，總統府成立的氣候變遷委員會，運作的架構很有執行力，是集結跨部會之力，尤其金管會，財政部都在裡面，分別統籌公股和民營金融業者，二位首長在其中穩住金融業力道，內閣每周為氣候變遷也開2次會議，這是以往少有的，他來自民間，希望透過市場經濟的活絡來加速推動產業永續，未來環境部也將和金管會、金融總會一起努力把台灣生態系結合在一起。

所謂總量管制和現行的自願抵減完全不同。彭啓明舉例，假設台積電1年碳排1千多萬噸，環境部若要求每年減5%，一路往下減，除了繳一部分碳費之外，若超過很多的話，就要在市場買碳權，在歐洲的話每噸70歐元，有人要買碳權，有人提供，這將會是健康的市場，對此彭啓明也進而指出，日本已在研議了，有500多家企業參與，台灣應會參酌日本的制度，南韓則沒有收碳稅，但用總量管制交易在進行。

他也指出，轉型都需要資金，現在雖然有綠債，但先前尚未把碳價值算進去，而現在收碳費之後，碳排有價，金融業者就能從中估算並得到很好的報酬率；他再舉例，若金融業為燃煤電廠轉型作貸款，減碳之後就會產生碳權，該碳權利益就可彼此共享，如此銀行可賺的就不只利息錢而已，這就是深度的國際間的綠色金融模式，而不是只發綠債而已。