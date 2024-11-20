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推動減碳排 環境部長彭啓明提出最新三大政策

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金融總會今天找金融業同業公會簽署「金融業環境宣言」記者會。記者朱漢崙／攝影
金融總會今天找金融業同業公會簽署「金融業環境宣言」記者會。記者朱漢崙／攝影

環境部彭啓明今日在出席金融總會率金融業同業公會簽署「金融業環境宣言」記者會致辭時明確提出三大政策方向，其中他指出，繼課徵碳費之後，環境部將在4年內，最快2028年初推出「排碳總量管制」政策，未來將和碳費一起雙軌制，甚至明年就可由成果較佳的業者來試行。

另外二大政策分別和碳費水準，以及申報碳排標準的門檻有關。對於現在每噸300元的碳費，未來何時調高至1千、2千元水準？彭啓明也首度對外明確表示，考量碳費若調高到千元級以上水準，很多中後端企業（大部分為中小企業）會吃不消，因此在碳費開徵之後將另闢總量管制，未來至少3年內碳費不會到千元級以上水準。

彭啓明致辭時指出，明年1月1日開徵碳費，碳費制度上路之後，「碳訂價就在每個企業中，排碳有價就是金融業的商機」。但他也指出，當碳費變成1噸碳1、2千元，大企業沒問題，「很多中後端企業壓力太大」。因此，未來會另推動總量管制的碳交易制度，來取代繼續拉高碳費，總量管制交易，應也會由碳交所來進行。

第三個政策，則是碳排放對碳費的申報門檻，將從2萬5千噸降至5千噸；不過彭啓明也特別提醒，台灣未來企業碳排納管的範圍應該要更大，他以歐洲為例指出，台灣現在納管的排碳量有54%，共有500個工廠，281家企業要繳碳費，但歐洲涵蓋比率已到86%了，連一般便利商店、醫院都涵蓋在內，所以這是要國內金融業共同協助之處。

彭啓明也表示，COP29 這次已把氣候金融的份量擴大，尤其提出巴黎協定6.4更是全球碳市場建立的重要規則，也是碳商機及金融業從中獲利的真正開始，未來金融業可推出更多氣候永續概念股之下的新商品，這是無限的機會，在碳權各定義上，環境部未來也會更投入。

巴黎協定 彭啓明 環境部 碳排放 金融業

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