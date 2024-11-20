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AI和年終備貨需求挹注 經濟部看好全年外銷訂單正成長

中央社／ 台北20日電
經濟部今天公布10月外銷訂單連8紅，雖手機接單減少削弱資訊通信產品成長，僅年增0.5%，但受惠AI需求強勁，電子產品接單金額創歷年同期新高。經濟部。聯合報系資料照
經濟部今天公布10月外銷訂單連8紅，雖手機接單減少削弱資訊通信產品成長，僅年增0.5%，但受惠AI需求強勁，電子產品接單金額創歷年同期新高。經濟部。聯合報系資料照

經濟部今天公布10月外銷訂單連8紅，雖手機接單減少削弱資訊通信產品成長，僅年增0.5%，但受惠AI需求強勁，電子產品接單金額創歷年同期新高；年終備貨需求和AI持續挹注下，外銷訂單估將持續成長，全年正成長機會高。

經濟部今天公布10月外銷訂單統計554.5億美元，年增4.9%，連8紅；累計今年前10月外銷訂單達4843.5億美元，為歷年同期第3高表現，較去年同期成長3.8%。

由於新興科技應用需求暢旺，帶動電子及資訊通信產品接單成長，其中受惠AI和高效能運算等新興科技需求擴增，推升電子產品接單金額達209.1億美元，締造歷年同期新高紀錄，年增11.2%。

觀察10月資訊通信產品接單金額為175.8億美元，雖為同期第3高，但僅年增0.5%。

經濟部統計處長黃于玲說明，10月仍有手機備貨潮效應，手機接單呈現月增、但卻為年減，主因為廠商嚴格控管庫存，以及因應AI趨勢，消費者尚在觀察手機功能，可能會遞延消費，或是等到明年農曆年節才購買，因此仍須持續觀察新品上市週期，明年可能也會出現銷售高峰。

此外，4大傳統產業皆為正成長，基本金屬、機械、化學品和塑橡膠製品分別年增7.4%、5.0%、3.9%以及1.8%，黃于玲表示，傳產的成長幅度不大，顯示全球終端需求緩步回溫，不過即便是同個產業，回溫步調也不一樣，長期雖仍保持成長，但某些月份仍會有波動。

展望未來，黃于玲表示，高效能運算、AI等新興科技應用持續拓展，對半導體高階製程、伺服器等相關供應鏈需求擴增，加上年終備貨需求逐步釋出，有助於支撐接單動能。

她樂觀看待，今年第4季的接單表現會比第3季好，全年正成長機率高，預估11月接單金額介於530至550億美元，年增4.7%至8.6%；今年前11月累計接單金額估介於5373至5393億美元，年成長幅度介於3.9%至4.3%。

由於今年前10月累計接單金額為同期第3高，媒體詢問全年全年是否有望達到歷年第2高紀錄，黃于玲坦言，若要達到第2高紀錄，全年接單金額必須要高於6668億美元，目前觀察是有難度的。

AI 伺服器 半導體 經濟部

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