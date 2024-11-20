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回應歐洲商會2025建議書 高仙桂談離岸風電融資

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

國發會副主委高仙桂20日表示，再生能源發展進度不如預期，為了讓企業有足夠的綠電，且供電也不會有任何疑慮，政府絕對、一定會全力衝刺離岸風電太陽光電

此外，為鼓勵並提升本國金融機構參與離岸風電的融資意願，已將國家信用保證機制成數，從原本六成提升至八成。

歐洲商會20日發布2025年建議書，關切台灣再生能源發展進度和離岸風電融資等議題。

高仙桂強調，風場3-1、3-2期是不能迴避且一定要達成的任務，政府會全力解決風場相關議題，而且政府將全力衝刺太陽光電及離岸風電，達成2026年裝置容量的目標。

高仙桂還提到表示，政府將進行二次能源轉型，不僅全力衝刺光電、風電，同時也發展地熱、氫能等創新能源，確保企業買到足夠綠電，供電也不會有任何疑慮，她非常認同商會所提，確保淨零跟能源的安全，是政府施政的重中之重。高仙桂說，「我們一定要確保企業買得到足夠綠電，企業的供電也不會有任何疑慮」。

高仙桂指出，二次能源轉型不僅攸關台灣的經濟安全，也是確保台灣產業競爭力的關鍵因素。

高仙桂並感謝歐洲商會給予許多寶貴建議，其實也與賴總統提出的國家希望工程八大願景不謀而合，未來政府施政時，會把建議納入，希望打造更具韌性的台灣。

此外，高仙桂也說，近幾年台灣與歐洲交流呈現前所未見的盛況，意味在全球地緣政治紛擾之下，民主國家正全力打造安全、可信賴的供應鏈，台灣與歐盟會是最好夥伴。

供電 再生能源 太陽光電 綠電 離岸風電

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