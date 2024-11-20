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台微醫完成2.7億元私募 加速拓展歐美市場版圖

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

台微醫（6767）20日宣布完成2.7億元私募增資，此輪私募由亞美登健康科技創投（Amed Ventures）領投，長期投資夥伴鐿鈦（4163）共同參與投資。台微醫微創骨科醫材產品在台灣達到100%醫學中心覆蓋率，此次募得資金將用於強化台微醫產品於歐美市場的拓展，特別是其「脊固立椎體可擴張強化系統（Tripod-Fix）」深化布局歐洲市場以及拓展美國市場。

台微醫Tripod-Fix海外去年已經銷售將近600顆植體，今年度預計成長一倍以上，歐洲治療椎體塌陷市場規模達710億美金，年複合成長率達11.82%，為持續海外成長，台微醫將在德國設立銷售團隊，達成Tripod-Fix在歐洲脊椎塌陷機械植入物市場的10%市占率，以及脊椎融合市場的5%市占率的長期目標。

公司將透過與歐洲當地銷售團隊與知名臨床醫師，關鍵意見領袖（Key Opinion Leaders）合作、擴展醫院通路提升台微醫在該市場占有率，預計歐洲市場將有機會為台微醫帶來持續地營收增長與獲利提升。

此外，台微醫將透過與美國臨床醫師合作，並將透過投資、授權、共同開發方式，篩選具備臨床需求、符合高成長市場趨勢、市場規模大的產品，運用台美優勢藉此鏈結合作夥伴，切入全球醫療器材最大消費國美國市場。

台微醫透過此次私募將攜手亞美登健康科技創投，開拓海外市場，亞美登在美國與台灣醫療產業耕耘超過十多年，透過投資產業上下游精準掌握產業趨勢和潛在機會，將為台微醫拓展美國市場提供重要的策略指導和資源支持，包含協助對接美國市場需求以及引進財務與策略合作夥伴。

同時鐿鈦為台微醫的長期投資夥伴，其在醫療器材製造領域擁有深厚的技術積累和產業鏈資源。鐿鈦的持續投資，展現了對台微醫發展前景的深厚信心，也將為台微醫的產品生產提供強而有力的保障。

台微醫董事長梁晃千表示，亞美登醫療科技創投加入和鐿鈦科技參與此次私募，將為台微醫帶來寶貴的資源和經驗，協助公司加速拓展歐美市場，實現成為全球微創醫療器材領導品牌的願景。

亞美登健康科技創投執行合夥人王震緯表示，台微醫在微創脊椎手術領域具備領先地位，並展現未來成為高階醫療器材發展平台公司的潛力和企圖心，其開發創新產品組合和積極拓展國際市場策略，與亞美登的投資理念高度契合。

鐿鈦科技董事長鍾兆塤表示，鐿鈦長期看好台微醫的發展潛力，結合雙方在醫療高精密製造與高階醫材產品開發的優勢，可望共同推動台灣醫療器材產業的發展。

美國 醫療器材

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