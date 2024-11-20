經濟部：10月外銷訂單連八紅 七大接單貨品僅「一項」負成長

經濟部統計處20日發布10月外銷訂單554.5億美元，較上月增加3.1%，年增4.9%，為連續第八個月呈正成長，符合市場預期，且七大接單貨品中僅光學器材接單呈年減，其餘皆呈正成長。經濟部預期，第4季整體接單仍優於第3季。

不過經濟部指出，因終端需求尚未全面回溫，10月手機接單雖較9月增加，但仍呈年減，手機備貨潮似乎未如預期中強大。經濟部統計處長黃于玲指出，廠商業庫存控管非常嚴格，延到2025年1月下單，或是消費者等待AI功能而遞延，致手機訂單呈現年減。

經濟部預期，11月接單金額530億美元至550億美元之間，年增4.7%至8.6%；不過將呈月減4.4%至月減0.8%。因此，10月很可能是今年接單最高峰。

經濟部表示，高效能運算、人工智慧等新興科技應用持續拓展，對國內半導高階製程、伺服器等相關供應鏈需求擴 增，加上年終備貨需求漸次釋出，均有助於支撐接單動能。