2024幸福企業頒獎 企業高層雲集

企業界年度盛事「二○二四幸福企業頒獎典禮」，今年共有四九四家企業獲得金獎殊榮，現場不僅各企業高階主管紛紛出席參與，也邀請到國民黨主席朱立倫、前立法院長王金平、經濟部、衛福部等主管機關蒞臨頒獎。

頒獎典禮一開場，由臺北城市科技大學演藝事業系的學生帶來熱舞表演，為配合幸福企業的主題，學生們挑選時下最流行的《APT》熱門歌曲，藉此表現出社會新鮮人投入職場的雀躍心情，也彰顯築夢職涯、追求目標的決心與熱情，迅速點燃現場氣氛。

在2024幸福企業頒獎典禮上，企業自組啦啦隊熱情慶祝，展現出企業文化的活力與團隊凝聚力。他們手持標語，大聲的隊呼，傳遞對幸福職場的自豪感，為獲獎企業喝彩，激勵更多公司追求卓越。圖／1111人力銀行提供

1111總裁林文雄致詞時表示，幸福企業歷年得獎公司都是就業市場重要指標，優質的公司、佛心的雇主，一定要被外界看見，感謝很多長官、貴賓與企業的支持，讓幸福企業活動可以自二○一九年舉辦至今，每年都吸引數千家大小企業報名。

林文雄指出，近年台灣面臨人才短缺問題日益嚴重，幸福企業的員工應該更加倍努力，讓公司業績提升，賺取更多的盈餘。因此，林文雄呼籲，公司每增加盈餘一成以上，應該給員工加薪一％，若盈餘達二成以上，員工加薪二％，以此類推。讓善的循環，打造安定和樂利的社會，年輕人對未來才能充滿希望。

頒獎典禮現場不少企業各出奇招，不管是自製燈牌、手舉牌、標語，還是使用人海戰術，當輪到自家主管上台領獎時，無不大力歡呼，喊出企業口號，替自己加油打氣之餘，也炒熱氣氛，現場宛如演唱會般熱鬧。

此外，為了期許幸福能量可以傳遞到每一個角落，現場還特別安排了「幸福能量」啟動儀式環節，除了林文雄之外，也邀請到經濟部產業發展署署長楊志清、前立法院長王金平、台北市副市長張溫德、新北市副市長劉和然、僑務委員會參事張淑燕、前行政院主計長韋伯韜、衛福部醫福會執行長林慶豐，以及中華經濟研究院院長曹添旺等貴賓一同參與，期望藉此讓台灣社會感受到幸福職場的氛圍，並一代一代傳承下去。

在2024幸福企業頒獎典禮上，企業自組啦啦隊熱情慶祝，展現出企業文化的活力與團隊凝聚力。他們手持標語，大聲的隊呼，傳遞對幸福職場的自豪感，為獲獎企業喝彩，激勵更多公司追求卓越。圖／1111人力銀行提供

優化職場 企業耕耘幸福路

張溫德：幸福企業提升績效

台北市副市長張溫德致詞時則提到，很感佩1111人力銀行持續關注幸福企業，讓鎂光燈焦點可以看到更多優秀企業，「有幸福的員工，才有企業的成功」，企業主在各方面細微末節都幫員工多一分設想，生產力自然也能有所提升。

劉和然：良好職場助台發展

新北市副市長劉和然表示，台灣要被世界看到，經濟發展絕對是非常關鍵的一環，很恭喜也感謝得獎的企業主，不僅創造幸福感，幫助員工打造安居樂業的職場環境，也為台灣經濟發展付出努力，讓台灣的未來可以逐步往前走。

林慶豐：優化環境留住醫護

衛福部醫福會執行長林慶豐強調，在醫護人員短缺的情況下，要怎麼設置好的執業環境，讓醫護人員發揮專業，是很不容易的事；此外，各個醫療院所配合政府政策，開始邁向ESG，一起創造善的力量，持續在幸福企業發光發熱。

李鴻源：企業兼顧利潤福利

前內政部長李鴻源指出，台灣企業過去追求的是利潤最大化，然而隨著全球開始關注ESG後，員工開始重視自身的福利，已經成為產業不容忽視的議題，既要符合政府規範、兼顧員工福祉，同時還能獲利，不是簡單的事情。

楊志清：優化職場數位轉型

經濟部產業發展署署長楊志清指出，幸福企業活動不僅鼓勵企業培育更多優秀人才，還有助促進企業與員工之間良好互動。未來經濟部將持續推動數位化和低碳轉型，並推廣AI普及與應用，與企業一起為台灣經濟發展貢獻力量。

張淑燕：攜手1111助僑生

僑務委員會參事張淑燕表示，政府正在積極推動相關政策吸引海外人才，僑委會長期與1111人力銀行合作，就是希望協助僑生在台灣尋找合適的就業機會，幫助他們融入台灣勞動市場，是解決當前台灣面臨的人力短缺問題的辦法。

在2024幸福企業頒獎典禮上，企業自組啦啦隊熱情慶祝，展現出企業文化的活力與團隊凝聚力。他們手持標語，大聲的隊呼，傳遞對幸福職場的自豪感，為獲獎企業喝彩，激勵更多公司追求卓越。圖／1111人力銀行提供

洪孟楷：與幸福有約 關注就業市場

立法委員洪孟楷參與1111人力銀行舉辦的「二○二四幸福企業」頒獎典禮，談到每年參與幸福企業活動，擔任來賓授獎給公司代表們，就像跟台灣的幸福企業們一起約會，能看到這麼多公司重視這個獎項，也相信台灣未來就業市場會越來越好。

「今年有11大類三百多個幸福企業得獎，代表台灣的就業市場是有持續變好的。」洪孟楷觀察，台灣在過去兩年期間在產業端，傳出大量缺工、找不到人才的問題，面對台灣政府祭出調整基本工資政策，坦言這多少會給企業增加營運成本，但也勉勵業者們一同將服務、產品做好回饋市場，整體大環境的營收成長後，才有更多的利潤跟員工共享，創造勞資雙方長久的合作關係。

在2024幸福企業頒獎典禮上，企業自組啦啦隊熱情慶祝，展現出企業文化的活力與團隊凝聚力。他們手持標語，大聲的隊呼，傳遞對幸福職場的自豪感，為獲獎企業喝彩，激勵更多公司追求卓越。圖／1111人力銀行提供

談到台灣政府因應缺工議題，洪孟楷認為政府不應該成為「拿棒子敲打」的角色，而是要以身作則帶動整體就業市場活絡。在上週立法院「壯世代產業政策公聽會」中，洪孟楷便和勞動部長官們針對台灣現有的企業聘用中高齡工作者「就業獎勵」補助、就業輔導法提出改善建議，表示若想幫助屆退年齡、已退修工作者回歸職場，不能只是看產業的「勞動力缺口」，要將目光看向台灣產業對「人才的需求」為何。

「就像現在的AI不分年齡，只要會下指令（Prompt）就能充分發揮長輩們豐富的人生經驗。」洪孟楷以當今火熱的AI議題為例，企業如果能協助壯世代熟稔的運用AI工具，便能結合其豐富的工作經歷，幫助產業解決專才不足人才缺口。

在2024幸福企業頒獎典禮上，企業自組啦啦隊熱情慶祝，展現出企業文化的活力與團隊凝聚力。他們手持標語，大聲的隊呼，傳遞對幸福職場的自豪感，為獲獎企業喝彩，激勵更多公司追求卓越。圖／1111人力銀行提供

辛炳隆：加薪 是提升幸福感關鍵

社團法人勞動與發展協會理事長辛炳隆博士接受採訪時強調，「讓員工感受到幸福感，加薪是必要的手段！」辛理事長認為，越來越多企業近年正視員工福利，發現這樣才能提升留任率與員工滿意度，因此有效提升基層員工的薪資，而這些福利支出應被視為企業投資的一部分，當員工擁有幸福感時，才能夠轉化為更高的勞務價值，進而提高企業的競爭力和獲利能力。

在2024幸福企業頒獎典禮上，企業自組啦啦隊熱情慶祝，展現出企業文化的活力與團隊凝聚力。他們手持標語，大聲的隊呼，傳遞對幸福職場的自豪感，為獲獎企業喝彩，激勵更多公司追求卓越。圖／1111人力銀行提供

在當今職場環境中，合理的薪酬及工作與生活的平衡是成為「幸福企業」的重要條件，許多企業逐漸推出如EAP（員工協助計畫）等措施，賦予員工更多自主性，加強其歸屬感和成就感。根據1111人力銀行的調查顯示，台灣上班族的幸福感指數略有上升，但仍有不少人認為公司未能提供足夠的薪資和福利。

在政府方面，勞動部也開始推動各種措施以改善勞動環境，包括開放補助雇主辦理勞工舒壓課程，以提升員工的心理健康和工作滿意度。辛炳隆對於1111人力銀行不斷推動企業邁向「幸福企業」表示肯定，期望鼓勵更多企業提升員工福利和薪資。

他呼籲更多企業參與「幸福企業」的行列中，共同創造一個更具包容性和支持性的工作環境，使每位員工都能在職場中找到成就感和幸福感。