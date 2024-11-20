歐洲商會發表2025建議書 指風電產業最大挑戰是「它」

歐洲商會20日發布2025年建議書，歐洲商會理事長尹容（Giuseppe Izzo）特別提到風能計畫，產業最大挑戰在於目前仍無任何第三階段區塊開發專案融資到位，增加2027年至2028年如期併網的困難與風險，而克服此挑戰的關鍵在於提供風能計畫一個健全的投資環境。

尹容還指出，距離 2050 年淨零碳排只剩 25 年的時間，台灣短期再生能源目標已然無法實現，若再不採取一致的行動，中長期目標也將落空。雖然近期政府宣布針對第三階段區塊開發計畫的本土化政策鬆綁，但歐洲商會仍持續呼籲政府建立彈性機制來促進在地化，加強專案可行性以及其供應商的國際競爭力，以打造一個更永續的市場。

歐洲商會今發布2025年建議書，今年建議書的主題為「建構2050新台灣：共創願景」，共提出了189項議題，其中包括124項延續議題以及65項新增議題，由歐洲商會理事長尹容將建議書交予國發會副主委高仙桂。

尹容指出，去年建議書中所提出的議題24%取得了進展，成績可謂近年來最佳，賴總統的新政府也成立了多個專責委員會，聚焦應對氣候變遷、維護國民健康及強化韌性。不過，在有關推動能源安全和永續性方面，歐洲商會能源與環境委員會以及風能委員會建議，在中央政府層級加強協調，例如成立一個部會間的工作小組或指派單一機構來協調不同的利害關係人。

尹容強調，這個機構或辦公室應具有足夠的權限和資源，以支援申請人解決在各政府機關處理的許可過程中所遇到的問題。

尹容還提到，儘管截至2024年底將完成建置超過300隻離岸風機，但距離2030年13.1GW與2050年40~55GW的建設目標還有很長的一段路。風電產業最大挑戰在於目前仍無任何第三階段區塊開發專案融資到位，增加2027年至2028年如期併網的困難與風險，而克服此挑戰的關鍵在於提供風能計畫一個健全的投資環境。

對此，歐洲商會建議引入及時的財務支持或政府支持的再生能源採購平台，並加強現有的國家信用保證機制（NCGM）來協助專案融資。同時，建請政府成立跨部會組織來協調不同利害相關人，整合政府各部門的相關法規和許可程序，以精簡許可流程，加速審查，避免影響專案時間進程。另一方面，在瞭解近期政府宣布針對第三階段區塊開發計畫的本土化政策鬆綁下，歐洲商會仍持續呼籲政府建立彈性機制來促進在地化，加強專案可行性以及其供應商的國際競爭力，以打造一個更永續的市場。

尹容還談到，要達到淨零目標，需要仰賴運具的減碳成效。目前，台灣的電動車（EV）總銷量僅占汽車總銷售的不到10%，顯示需要更具吸引力的政策與鼓勵措施來促進電動車的普及性。智能移動委員會建議應延續或增加對電動車的稅務優惠（包括貨物稅、牌照稅，以及降低奢侈稅），同時提供補助以加快充電基礎設施的建設，並放寬充電設施興建的相關法規。

此外，歐洲商會也關心台灣缺工問題。尹容指出，台灣正面臨白領和藍領工人短缺的問題，這是政府和歐洲商會所希望克服的挑戰。然而，過於嚴苛的勞動法規和過時的做法，阻礙了女性發揮其最大潛力，而移民規定的限制和不足的激勵措施，也未能吸引足夠的外國人才和工人。