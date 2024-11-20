碳費要來了！施耐德電機宣布在台啟動「永續顧問服務」

法商施耐德電機（Schneider Electric）20日表示，因應永續轉型需求，為企業量身制定的減碳路徑，包括前期規劃、能效優化及提升、再生能源導入及碳權採購開發等，更提供全方位一站式服務，協助企業落實低碳轉型。

施耐德電機服務、關鍵客戶暨產業及永續發展事業部總經理洪志賢表示，施耐德在台灣推出一站式能源管理解決方案與永續顧問諮詢服務，致力幫助企業提升能效、有效降低碳足跡，確保在碳有價時代的競爭中，能夠在政策與市場雙重壓力下，制定符合每間企業需求的永續發展策略。

洪志賢說，有鑑於台灣預計明年5月進行碳費試申報，企業當前首要任務是進行碳盤查、積極擬定減碳計畫與採取措施，然而，對於短期內難以完全消除的碳排放，碳抵換將是達成階段性減碳目標的關鍵，可視為減碳計畫的補充。

碳費徵收在即，自主減碳計畫已成為台灣企業控管成本與降低碳排放的關鍵策略。施耐德電機以三大核心框架「戰略化」、「數位化」與「去碳化」，透過能源及永續顧問的專業評估，為企業量身制定具體減碳路徑圖，也逐步導入所需的自動化、能源管理及永續解決方案。

與此同時，碳費政策的實施也意味著台灣企業邁入實質減碳行動階段。施耐德電機建議，企業在完成碳盤查後，可優先聚焦兩大減碳措施，以達成短中期效益，並在長期降低營運成本、強化市場競爭力：

1、提升能源效率：為最直接有效方式，企業可採用低碳高效能設備、推動製程自動化及電氣化、導入智慧化及數位化能源管理系統等，實現能源使用最佳化，大幅降低能耗和碳排放。

2、布局再生能源：企業除了可找永續顧問諮詢及採購綠電之外，也可在能源顧問評估下，自行建置再生能源發電系統、導入微電網技術等，降低碳排放的同時，有助於確保供電穩定性。

另外，為幫助企業因應即將落實的碳費政策，施耐德電機宣布，在台灣推出碳抵換與碳權諮詢服務，涵蓋碳市場分析、碳抵換和碳權專案評估、採購及開發等面向，協助企業抵銷無法避免的碳排放。

透過此項服務，企業可根據年度所需抵換的碳排放量，選擇採購適合的碳抵銷和碳權專案，如海洋及森林保護國內外碳權等，以最具成本效益的方式實現減碳目標，並符合法規遵循與供應鏈要求。

據了解，施耐德電機遍布全球3,300多位專業永續顧問，至今已成功為超過2,000家企業進行碳權開發專案，並提供6,000萬噸二氧化碳當量的碳權，致力確保從案場篩選、調查分析到不同國際碳權額度註冊，均符合國際規範與永續原則，謹慎監督碳權品質。