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大同智能台電冬山儲能系統啟用 總儲電量8.5萬度

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
大同總經理沈柏延。記者楊絡懸／攝影
大同總經理沈柏延。記者楊絡懸／攝影

大同（2371）旗下新能源事業大同智能承接台電宜蘭縣冬山鄉超高壓變電所增設60MW儲能系統案，已正式上線，20日舉辦啟用儀式，該案不僅有助電網穩定供電，也是台灣邁向2050淨零排放重要里程碑之一，包括台電副總經理蕭勝任、大同總經理沈柏延、大同智能總經理黃允巍都出席共同見證。

台電表示，面對國際能源轉型與淨零排放趨勢，台電積極發展多元能源，同時為強化電網韌性，廣設儲能系統以提升電力系統穩定與彈性。繼台南鹽田光電與高雄路園變電所各設置20MW儲能、龍潭超高壓變電所今年初啟用60MW儲能系統，台電接續打造同為重量級的60MW冬山儲能系統，占地約1,600坪，共配備23個貨櫃，總儲電量高達8.5萬度，等同可滿足約8,000戶家庭一整天用電需求。

大同總經理沈柏延表示，大同集團與台灣電力發展關係密切，長期配合國家政策，參與全台電力基礎建設與發展智慧能源系統，更在儲能相關領域深耕，從建置榮獲APEC智慧電網類銀質獎的台灣第一座微電網示範園區，離島南沙、東沙、七美島的微電網系統，成為台灣第一家上線台電日前電力交易平台、台灣第一家上線增強型動態調頻儲能系統的營運商，建置台灣第一套兆瓦級大型儲能案場，到今日完成冬山超高壓變電所儲能系統，大同始終不負眾望，貢獻台灣電力建設。

冬山儲能系統建設亮點，除可提供頻率控制服務之外，為配合高電力品質之「即時慣量測量系統」，於冬山儲能導入全台首座週期性功率調變功能（Function of Periodic Power Modulation, FPPM），提供量測系統慣量所需之電能；並且擴充增加增強型動態調頻（E-dreg)功能，提供能量移轉服務，完成後直接由電力交易平台控制及調度，對於電網穩定性有正面性的助益。

安全性與資安防護亦為冬山儲能系統的重要特色。台電公司與大同智能合作，確保系統符合國際安全標準，並獲得第三方驗證機構Bureau Veritas頒發IEC62933-5-2與IEC62443-3-3認證，為台灣儲能技術提供更安全的保障。

台電 大同

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