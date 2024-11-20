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大摩全球經濟展望：台灣明後年經濟放緩 2025年央行有望降息

經濟日報／ 記者崔馨方／台北即時報導
摩根士丹利證券（大摩）「亞太投資論壇」於新加坡正式登場，並出具長達百頁的「2025年全球經濟展望」報告，預計全球經濟將在明後年略為放緩，也預期台灣2025至2026年的經濟增長將下滑、2025年底台灣央行有望降息。示意圖。圖／AI生成
摩根士丹利證券（大摩）「亞太投資論壇」於新加坡正式登場，並出具長達百頁的「2025年全球經濟展望」報告，預計全球經濟將在明後年略為放緩，也預期台灣2025至2026年的經濟增長將下滑、2025年底台灣央行有望降息。示意圖。圖／AI生成

摩根士丹利證券（大摩）「亞太投資論壇」於新加坡正式登場，並出具長達百頁的「2025年全球經濟展望」報告，預計全球經濟將在明後年略為放緩，也預期台灣2025至2026年的經濟增長將下滑、2025年底台灣央行有望降息

全球主要經濟體方面，大摩分析，全球經濟增長在未來將維持在接近3%左右的水準。其中，美國因財政政策的推動力逐漸消退、限制性貨幣政策的滯後效應，以及新關稅、移民限制等實施，2025年美國GDP年增率約為2.1%， 2026年將一路下滑至1.6%，經濟成長將放緩。

中國大陸明年經濟增長疲弱，且影響新興市場增長，由於受制於出口關稅、政策刺激等效果有限，預期2025年增4.0%、2026年增3.9%；至於歐元區因內需疲弱，加上全球不確定性抑制投資，預期2025年增1.0%、2026年增1.1%。

台灣方面，大摩指出，台灣為貿易出口導向的經濟體，未來將面臨全球貿易放緩和關稅風險所帶來的下行壓力，因此預估台灣經濟增長在2025至2026年放緩。

大摩分析，台灣2024年出口表現強勁，主要受益於全球AI需求暢旺，帶動出口、工業活動，以及投資、勞動市場、家庭消費等增長。

不過，由於台灣依賴出口導向，因此也會受到全球科技需求周期影響，尤其伺服器、雲端計算、AI晶片等領域，且若隨著科技需求進入周期後期，再加上全球貿易風險影響，因此未來將面臨經濟放緩也無法避免。

值得注意的是，在經濟增長放緩與通膨壓力減輕下，台灣央行有望邁入降息周期。大摩預估，隨著出口疲弱拖累GDP增長，台灣央行可能會在2025年底啟動降息周期。另外，台灣降息有望在聯準會降息完畢後啟動，終端利率預計將在2026年底達到約1.5%。

AI 壓力 大摩 央行 通膨 關稅 降息

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