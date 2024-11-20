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自曝「官邸有8台冷氣」 台電董事長如何辦到一期用電僅1千度？

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台電董事長曾文生（左）一住進官邸就被8台老舊冷氣嚇到，整個夏天只敢吹電風扇，很少開冷氣，免得電費支出太高會被罵。圖／本報系資料照片
台電董事長曾文生（左）一住進官邸就被8台老舊冷氣嚇到，整個夏天只敢吹電風扇，很少開冷氣，免得電費支出太高會被罵。圖／本報系資料照片

家裡有8台冷氣，但2個月一期的用電只有1千度，怎麼辦到？台電董事長曾文生今日在回答立委邱議瑩質詢時坦承，官邸有8台冷氣，但他不敢常開，主要是吹電風扇，一期用電約1千度。

立法院經濟委員會20日邀台電及台水報告114年度經營概況及營業預算，邱議瑩質詢經濟部長郭智輝，有無住在官邸？郭智輝說他住家裡；家電是否使用節電設備？郭智輝說，剛更換節電家電。

不過，住在台電董事長官邸的曾文生，無法更換設備，得使用電風扇才能節電，曾文生回答邱議瑩質詢時表示，「因為怕開冷氣（浪費電）所以我都吹電風扇」，邱議瑩說曾文生不敢換電器設備，又怕被人家罵浪費電，所以就過原始人的生活吹電風扇，官邸有8台冷氣機，但每天吹電風扇。

據了解，台電的董事長官邸是老舊建築物，窗戶甚至是老式阿魯米，也有木窗，院子裡還有一棵受保護的樹木，台電不敢花錢整修，很怕被罵。

日前行政院長官邸遭踢爆用電量高，上任2個月電費15萬元，但院長卓榮泰很少使用官邸，只有幾次開會有用到。邱議瑩說，台電去院長官邸調查後才發現，79％是維安人員使用，只有21％是院長住處使用，但21％部分也屬於繳基本電費而已，官邸裡的電器設備都非常老舊，電燈冷氣都不敢換，使得官邸水電費支出都在增加。

郭智輝則表示，經濟部已在推動深度節能計畫ESCO，會在全國公務系統推動ESCO。

冷氣 台電 節電 董事長 邱議瑩 電費

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