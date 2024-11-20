歐洲商會發布2025年建議書 就能源安全與永續性等多面向提出建議

歐洲商會（ECCT）今日發布2025年建議書，ECCT理事長尹容（Giuseppe Izzo）針對能源安全與永續性、提供風能計畫健全的投資環境、智能移動、健康台灣願景、人才與創新願景等多個面向提出建議。

在風能計畫方面，尹容表示，儘管台灣截至今年底已完成建置超過300支離岸風機，距離達2030年13.1GW與2050年40~55GW的建設目標還有很長的一段路，產業最大挑戰在於目前仍無任何第三階段區塊開發專案融資到位，增加2027~2028年如期併網之困難與風險，而克服此挑戰的關鍵在於提供風能計畫一個健全的投資環境。

尹容表示，建議引入及時的財務支持或政府支持的再生能源採購平台，並加強現有的國家信用保證機制（NCGM）來協助專案融資，也建請政府成立跨部會組織來協調不同利害相關人，整合政府各部門的相關法規和許可程序，以精簡許可流程，加速審查，避免影響專案時間進程。

另一方面，尹容也說，在瞭解近期政府宣布針對第三階段區塊開發計畫的本土化政策鬆綁下，歐洲商會仍持續呼籲政府建立彈性機制來促進在地化，加強專案可行性以及其供應商的國際競爭力，以打造一個更永續的市場。

而在智能移動方面，尹容說，要達到淨零目標，需要仰賴運具的減碳成效，目前，台灣的電動車總銷量僅占汽車總銷售的不到10%，顯示需要更具吸引力的政策與鼓勵措施來促進電動車的普及性，智能移動委員會建議應延續或增加對電動車的稅務優惠，同時提供補助以加快充電基礎設施的建設，並放寬充電設施興建的相關法規。

至於台灣正面臨缺工問題，尹容表示，台灣的勞基法及相關法規在某些方面不符合現代勞動力的需求，政府應放寬對工時嚴格記錄的要求，特別是對於高階主管和遠距工作人員。

尹容也說，許多才華洋溢的女性無法僱用家庭幫傭，這使她們無法發揮潛力，或完全退出專業工作，政府應降低法定門檻，讓民眾能夠聘用外籍家庭幫傭，員工在撫養幼兒期間，應該被授予申請遠距工作或兼職工作的權利，為了解決托育選項不足的問題，政府應提供更多補貼或稅收優惠，鼓勵托育中心業者及企業在其工作場所，為員工的子女提供並維護托育空間和設施。

尹容指出，台灣特殊外籍專業人才的資格標準過於嚴苛且不合理，外國人申請簽證、長期和短期工作許可證，以及移民的過程也相當困難。為了解決這些問題，政府應該降低特殊外籍專業人才的資格要求，簡化簽證和工作許可證的申請流程，對符合資格的外籍專業人才提供三年期的工作許可證，並為外籍專業人才推出短期商務簽證，或允許訪客根據現有的訪客簽證規定從事短期工作。

尹容也說，台灣也面臨藍領工人短缺的問題，特別是在旅遊與觀光業，該產業同時也缺乏管理人員，應放寬規定，允許服務業公司聘用外籍人士來滿足其需求。