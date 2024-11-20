經長郭智輝：台積電一年在台蓋一個廠 高雄四座廠蓄勢待發

台積電積極往外設廠，立委質疑台積電一直外移，未來護國能量是否降低？經濟部長郭智輝今（20）日在立法院經濟委員會答詢時表示，台積電走向世界是一個必然的現象，但「很有可能一年在台灣蓋一個廠」。至於2奈米製程是否也會到美國設廠？郭智輝說，台積電不是慈善事業，投資一定要有獲利，如果對先進製程沒有把握，台積電也不會外移。

郭智輝20日赴立法院經濟委員會報告114年度台水及台電經營概況及營業預算。立委謝衣鳯質詢郭智輝，原本台積電預計12月要去美國舉辦新廠完工典禮，為何取消了？郭智輝說，這要問台積電，台積電不是經濟部的子公司。

郭智輝表示，台積電走向世界是必然的過程，因為世界都需要台積電，據經濟部要準備的水電供應情形，討論下來認為「台積電很有可能一年在台灣蓋一個廠，我們都必須為台積電的繁榮給予祝福」。

立委賴瑞隆質詢，川普上任後，台積電的2奈米製程是否會到美國去？郭智輝表示，企業到海外有兩個基本件，一是市場有需求，二是看到那個國家有我們需要的資源，台積電是否赴美設2奈米廠，「我想是要看美國市場的需求」，台積電去那邊也不是做善事，海外廠是百分之百的子公司，經營海外公司一定要能夠賺錢，對台積電而言，沒有把握的製程，是不可能往外走的。

賴瑞隆質詢，高雄四座廠投資是否沒問題？郭智輝回應「蓄勢待發」。高雄市長陳其邁10月透露，台積電高雄廠P1廠明年正式量產，P2廠興建中，P3廠10月動工，P4、P5廠近期已向高雄市政府申請設廠。