歐商會發布2025年建議書 國發會：和國家希望工程八大願景不謀而合

歐洲商會（ECCT）今發布2025年建議書，主題為「建構2050新台灣：共創願景」，闡述政府與ECCT共同擁有的目標與願景，今年的建議書涵蓋ECCT 25個產業與委員會的議題，共提出189項議題，其中包括124項延續議題以及65項新增議題。

國發會副主委高仙桂表示，感謝商會成員以實際行動支持台灣不管是政府部門、國會部門等，彼此來往交流都呈現前所謂見的盛況，在現在全球地緣政治情況下，民主國家打造安全、可信賴的供應鏈，台灣與歐盟就是最好的夥伴。

高仙桂也說，看了今年建議書主題很驚艷，內容與總統賴清德提出的國家希望工程八大願景不謀而合，也有很多有建設性的建議，未來施政都會納入。

高仙桂表示，政府將透過數位與淨零的雙轉型，打造具有韌性、社會共榮的台灣，而在淨零轉型中，沒有綠電，企業就沒有在激烈的賽局中勝出，因此賴清德也承諾，任期內會進行第二次能源轉型。

政府將全力衝刺光電、風電2026年裝置容量目標雖然仍有差距，但仍會盡全力去達成，同時也會發展地熱、氫能等創新能源，確保企業買到足夠綠電，供電也不會有任何疑慮。

高仙桂表示，數位轉型是每個國家都要面對的困難與挑戰，台灣的硬體很強，但是否有充裕的人才，才是關鍵課題。他也說，在第一次經發會中，國發會提出人才躍升方案，要全力打造本土數位人才，也希望延攬國際人才來台，並吸引10萬名國際優秀學生來台就讀，目標有一半的學生留台工作。