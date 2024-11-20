聽新聞
0:00 / 0:00
歐商會發布2025年建議書 國發會：和國家希望工程八大願景不謀而合
歐洲商會（ECCT）今發布2025年建議書，主題為「建構2050新台灣：共創願景」，闡述政府與ECCT共同擁有的目標與願景，今年的建議書涵蓋ECCT 25個產業與委員會的議題，共提出189項議題，其中包括124項延續議題以及65項新增議題。
國發會副主委高仙桂表示，感謝商會成員以實際行動支持台灣不管是政府部門、國會部門等，彼此來往交流都呈現前所謂見的盛況，在現在全球地緣政治情況下，民主國家打造安全、可信賴的供應鏈，台灣與歐盟就是最好的夥伴。
高仙桂也說，看了今年建議書主題很驚艷，內容與總統賴清德提出的國家希望工程八大願景不謀而合，也有很多有建設性的建議，未來施政都會納入。
高仙桂表示，政府將透過數位與淨零的雙轉型，打造具有韌性、社會共榮的台灣，而在淨零轉型中，沒有綠電，企業就沒有在激烈的賽局中勝出，因此賴清德也承諾，任期內會進行第二次能源轉型。
政府將全力衝刺光電、風電2026年裝置容量目標雖然仍有差距，但仍會盡全力去達成，同時也會發展地熱、氫能等創新能源，確保企業買到足夠綠電，供電也不會有任何疑慮。
高仙桂表示，數位轉型是每個國家都要面對的困難與挑戰，台灣的硬體很強，但是否有充裕的人才，才是關鍵課題。他也說，在第一次經發會中，國發會提出人才躍升方案，要全力打造本土數位人才，也希望延攬國際人才來台，並吸引10萬名國際優秀學生來台就讀，目標有一半的學生留台工作。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言