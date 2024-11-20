SAS收購Hazy 強化生成式AI解決方案布局

全球AI及數據分析領域領導者SAS 宣布收購合成數據（Synthetic Data）技術先驅Hazy的核心軟體資產。隨著企業對AI運用迅速擴展，此策略性收購將增強SAS強大的AI和數據解決方案，進一步為客戶提供關鍵即時的合成數據生成能力。

合成數據在保留真實數據統計模式的同時，避免洩露任何個人、可識別或受限資訊，降低真實數據帶來的風險，並大幅拓展 AI 與分析應用的數據範疇。這種增強的數據應用為數據科學家帶來更穩健和可信任的結果，以及創新的解決方案，使他們能夠更有效率的調整和平衡建模數據。

SAS執行長Jim Goodnight表示，收購Hazy的智慧財產權是實現下一代數據管理和AI創新承諾的關鍵一步。整合 Hazy 的技術後，SAS 將為客戶提供更安全、高效的數據應用方案，助力客戶針對以往難以實現的場景進行實驗與建模，開拓競爭優勢。透過整合Hazy的合成數據能力，SAS將協助客戶進行創新和深入研究，克服數據可用性、存取權或數據品質等相關挑戰。

IDC的AI軟體研究總監Kathy Lange指出，合成數據對於企業導入AI解決方案來說，會帶來很大的變革尤其是在醫療保健和金融等隱私法規嚴格的行業。SAS收購Hazy的動作突顯其日益增長的需求，不僅解決數據稀缺和隱私問題，還提高了模型準確性，同時減少偏差。

SAS技術長Bryan Harris強調，根據分析師預測，到2026年，將有75%的企業使用生成式AI來創建合成客戶數據，而這一比率在2023年還不到5%。合成數據的運用，讓客戶能更深入進行創新和研究，存取以前由於可用性、存取或品質問題而無法存取的數據。