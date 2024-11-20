核電民調支持已有6、7成 郭智輝：「多數就是共識」核廢處理可參考美國

經濟部長郭智輝今日表示，不論是舊的核電廠還是新式核能，都要符合安全無虞、核廢可處理、大家有共識等三原則，他認為核安在台灣不是問題，且相關核能民調的支持度已有6、7成，目前只剩下核廢料處理這個命題，所以大家一起努力。

郭智輝今（20）日赴立院報告114年度台電及台水營業預算並備詢，立委謝衣鳳表示，美國已經說了核電要增加兩倍 預計2050年前要增加200GW，台灣的核能政策如何？

郭智輝表示，行政院長卓榮泰已有說明，持續關注新核能，針對核電有三項原則即安全無虞、核廢料可處理，以及大家有共識，「我們現在只剩下核廢料處理這個命題，所以大家一起努力」，至於核廢料的處理技術，可以參考跟進美國的技術。

郭智輝中場休息受訪時進一步說明，他看相關核電民調支持已有6、7成，民主國家就是更多數的多數決，因此他認為核能共識這個命題不難，核能安全在台灣也不難，現在就只剩下核廢料問題怎麼處理，新舊核能電廠都一樣是這三原則，全世界都在重啟，但他們的核廢料如何處理，台灣可以參考先進國家的經驗。

郭智輝說，即使核二、核三重啟，發電占比也只有10％，如果大家支持綠電，可以讓綠電發展得更好，事有先後，他認為應該要先滿足廠商對於綠電的需求，讓綠電供電在2026年11月達到20％，2030年達到30％，先討論綠電，再討論減碳，減碳可以從各種地方努力。