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核電重啟只差一步？ 郭智輝：三原則只差「核廢料處理」這一項

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部長郭智輝今日說明核電議題，表示目前只剩下核廢料處理這個命題。記者陳儷方／攝影
經濟部長郭智輝今日說明核電議題，表示目前只剩下核廢料處理這個命題。記者陳儷方／攝影

經濟部長郭智輝20日在立法院經濟委員會備詢時表示，持續關注新核能技術，對於既有核電廠重啟，須符合安全無虞、核廢可處理、社會有共識等三原則，目前只剩下核廢料處理這個命題，所以大家一起努力。

郭智輝稍候受訪也表示，現有核電廠重啟，須符合安全無虞、核廢可處理、社會有共識等三原則，其中安全沒有問題，可遵循先進國家作法。而目前民調也有70%民意支持核電，台灣是民主國家，是採多數決；現在剩下核廢處理，也來看看國際間如何處理。

郭智輝20日赴立院報告114年度台電及台水營業預算並備詢，立委謝衣鳳表示，美國已經說了核電要增加兩倍，預計2050年前要增加200GW，台灣的核能政策如何？

郭智輝表示，行政院長卓榮泰已有說明，持續關注新核能，針對核電有三項原則即安全無虞、核廢料可處理，以及社會有共識，「我們現在只剩下核廢料處理這個命題，所以大家一起努力」，至於核廢料的處理技術，可以參考跟進美國的技術。

郭智輝稍候受訪表示，就算核二、核三廠重啟或延役，占我國用電量僅10%，現在當務之急是要面臨2030年我ICT及半導體業者要達到RE100要求。核電啟用是為了2050年淨零碳排，但無法解決2030年我電子業對綠電需求。

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