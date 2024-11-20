快訊

艋舺青山祭登場 星國神秘組織、重量級「象姐」也相挺

駐沙外館也傳霸凌 徐巧芯：高層逼員工墊款、找陪喝酒

專訪／國中就有奧運夢！林郁婷還原奪金喜悅 秀舞技大跳〈APT.〉

美債 ETF 有人氣 國泰00687B期貨11月新上架

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美國聯準會自今(2024)年9月起進入降息循環，市場對債券ETF的需求也隨之攀升，長天期美債更成投資焦點。國泰20年美債(00687B)規模突破新台幣2,588億元，成為今年規模增長最多的美債ETF，基金已追加募集17次。臺灣期貨交易所也注意到此熱潮，於11月宣布推出國泰20年美債(00687B)ETF期貨，為投資人提供更多避險及策略性交易選項。

國泰20年美債 (00687B)追蹤彭博20年期(以上)美國公債指數，其價格與20年期美債殖利率反向變動，反映聯準會(Fed)利率政策預期與市場動態，美國20年期公債殖利率目前為4.72%，為歷史相對高點，代表債價正處於相對低檔。國泰20年美債為投資人在多變的市場環境中提供直接的資產配置工具，亦可藉由00687B ETF期貨商品靈活操作投資部位。

ETF期貨因交易時間較長、雙向靈活、稅負成本低而受投資人青睞。對於持有現貨ETF且有避險需求的投資者來說，賣出相同標的ETF期貨即可降低波動風險，達到避險效果；若預期ETF將上漲，但資金有限，也可以透過買進ETF期貨達成相同效果。

以國泰00687B為例，現貨ETF每股約30元(一張需3萬元)，而一口00687B期貨保證金是1萬5千元，故同樣花費3萬元，可持有2口期貨ETF，即約等同持有20張現貨ETF(一口ETF期貨=10張ETF=10,000股)，能提升資金利用效率，但須留意ETF期貨的主要風險，價格波動可能造成損失，甚至需追加保證金，建議繳納2-3倍以上的保證金，以因應不可預知的行情變化。

臺灣期交所最新上市的國泰20年美債(00687B)期貨，能為投資人帶來更多的投資靈活性。對於固定收益投資有興趣，或在股市高檔想要尋求保守策略的投資人，國泰20年美債 (00687B)期貨是兼具避險及增值潛力的投資工具，協助實現資產配置多元化、達成投資目標。

ETF 臺灣期貨交易所

延伸閱讀

與期貨共創Future校園講座／期貨業徵人 跨業人才搶手

與期貨共創Future／不要設限…打開國際視野

與期貨共創Future／業者分享…勇於挑戰自我

金融三業對陸曝險9月首跌破兆元 銀行業為何砍最大？

相關新聞

核電民調支持已有6、7成 郭智輝：「多數就是共識」核廢處理可參考美國

經濟部長郭智輝今日表示，不論是舊的核電廠還是新式核能，都要符合安全無虞、核廢可處理、大家有共識等三原則，他認為核安在台灣...

核電政策鬆口？ 郭智輝：三原則只差核廢料處理這一項

經濟部長郭智輝今日在立法院經濟委員會備詢時表示，持續關注新核能技術，安全無虞、核廢可處理、大家有共識等三原則，目前只剩下...

台灣棒球根本贏不了日本？胡采蘋：若張忠謀一開始說不可能就無今日台積電（2330）

你跟日本人差在哪裡，台灣跟日本差在哪裡？就差在這裡。

川普2.0 台灣經濟「保3」挑戰

川普將於明年重返白宮，對於川普二點○會如何影響台灣在內的全球經濟走向，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超指出，如果川普完全落...

強制碳盤查範圍再擴大 環境部預告月底提出第三批名單

環境部擬再擴大強制碳盤查對象，不再侷限製造業，將擴及高用電的百貨、量販業等服務業、電信業、交通業、學校等，將於11月底前...

央行第七波房市管制 國泰金調查4成民眾買房打退堂鼓

國泰金控今日發布11月國民經濟信心調查結果，由於中央銀行9月採取第七波選擇性信用管制，本次特別調查對民眾購屋意願的影響，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。