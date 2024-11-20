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美債殖利率飆高 中信投信：債市敲響川普新政警鐘 金融業可望受惠

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美國十年期公債殖利率持續攀升，市場預期年底前向5%叩關，引發全球金融市場關注。自川普勝選以來，KBW銀行指數已勁揚逾10%，全球資金加速湧入金融股中國信託投信指出，這波債市波動不僅反映市場對川普新政的期待，更是向新政府發出的重要警訊，提醒決策層必須嚴守財政紀律。

中國信託ESG金融收益多重資產基金經理人羅世明分析，當前債市波動加劇，主要源於市場密切關注川普減稅政策可能帶來的財政衝擊。若財政赤字持續擴大至每年2兆美元區間，恐將加劇通膨壓力。目前市場關注的通膨壓力僅屬短期現象，投資人更應著眼於川普新政的政策方向，尤其是金融監管鬆綁的進程。

觀察10月全球金融市場，呈現股漲債跌格局，MSCI世界金融股指數相較美國金融債券指數票息約4.3%仍有差距。羅世明表示，從風險報酬比來看，目前金融債的投資價值優於金融股，現在正是以較低成本進場卡位的好時機。

值得注意的是，最新13-F報告顯示，全球大型對沖基金已開始布局，橋水聯合基金近期大舉加碼富國銀行、高盛等金融股，反映機構投資人對金融業前景看好。

展望後市，金融業預期將成為川普新政最大受益者之一，一方面受惠於利率環境，另一方面則是監管政策可能放寬。羅世明建議投資人採取分批進場策略，把握低點布局、高點適度調節，並密切觀察債市動向。在當前債券殖利率高檔，疊加降息預期的環境下，不失為布局金融資產的策略性時點。投資人可考慮透過中國信託ESG金融收益多重資產基金，一次掌握全球金融股票及債券的投資機會。

中國信託 金融股

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