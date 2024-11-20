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央行第七波房市管制 國泰金調查4成民眾買房打退堂鼓

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
央行9月採取第七波選擇性信用管制後，國泰金調查四成的民眾因此降低買房的意願。房市示意圖。圖/本報資料照片
央行9月採取第七波選擇性信用管制後，國泰金調查四成的民眾因此降低買房的意願。房市示意圖。圖/本報資料照片

國泰金控今日發布11月國民經濟信心調查結果，由於中央銀行9月採取第七波選擇性信用管制，本次特別調查對民眾購屋意願的影響，結果顯示有四成的民眾因此降低買房的意願。

統計也顯示，由於時值美國總統大選投票期間，政治不確定性令國際股市區間震盪，使股市樂觀情緒下降，風險偏好減弱。

國泰金控特別調查民眾對於居住地住宅價格變化與央行信用管制政策影響。對於未來6個月居住地住宅的價格變化預期。本次調查結果顯示，合計有58.4%民眾預期未來半年居住地住宅價格漲幅超過3%，比前一次的調查減少13.8% 。而有12%的民眾預期房價跌幅超過3%，較前次調查增加7.7個百分點，其中10.7%民眾預期房價跌幅介於3至10%，較前次調查增加7個百分點，可見整體而言，民眾對房價下跌的預期比半年前提升。

央行於9月下旬推出第七波信用管制，調整購屋貸款的寬限期與最高成數，國泰金也調查信用管制政策對民眾買房意願的影響。本月調查結果顯示，37.5%的民眾因第七波信用管制而降低買房意願，目前居住處所為自有的群體中，41.2%的民眾會因信用管制而降低買房意願，高於全體平均；而住處為承租的群體中則有30.5%民眾會因此而降低買房意願，低於全體平均，近4成民眾會因信用管制而降低買房意願，其中住處為自有的民眾受影響程度較承租的民眾大。

在對經濟成長的看法方面，國泰金控本月調查結果顯示，民眾對於2025年台灣經濟成長率的平均預期值比10月更低，有52%的民眾認為2025年經濟成長率會低於3%；而民眾對於2025年平均通膨預期值落在2.27% 也低於前月，另外，有66% 的民眾認為2025年通貨膨脹率會高於2%。整體而言，相較於主計總處，民眾對於2025年的經濟成長仍較保守，對於通膨預期則相對較高。

國泰金控 房價 買房

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