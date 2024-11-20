冬山60MW儲能系統正式啟用 大同總座：光儲商機龐大

大同（2371）旗下新能源事業大同智能承接台電宜蘭縣冬山鄉超高壓變電所增設60MW儲能系統案，20日舉辦啟用典禮，並已正式上線。大同公司總經理沈柏延受訪時表示，再生能源的發展著重在光能與儲能的整合，他相當看好台灣光儲的龐大商機，尤其家用、商業及工業用「表後儲能」的需求，大同集團將持續在此努力。

繼台南鹽田光電與高雄路園變電所各設置20MW儲能、龍潭超高壓變電所今年初啟用60MW儲能系統，台電接續打造同為重量級的60MW冬山儲能系統，占地約1,600坪，共配備23個貨櫃，總儲電量高達8.5萬度，等同可滿足約8,000戶家庭一整天用電需求。

「儲能在台灣扮演重要的角色，尤其電廠的新能源發電灌輸量及穩定性，都是非常重要的議題。」沈柏延介紹冬山儲能系統的亮點，除了可以提供頻率控制服務，還配合高電力品質的「即時慣量測量系統」，如此一來，將能加強用電的穩定性。

也就是說，冬山儲能導入全台首座周期性功率調變功能（FPPM），提供量測系統慣量所需的電能，並擴充增加增強型動態調頻（E-dreg）功能，在這能量移轉服務之下，將可直接從電力交易平台控制及調度。

沈柏延表示，大同集團參與全台電力基礎建設與發展智慧能源系統，更在儲能相關領域深耕，從建置台灣第一座微電網示範園區，離島南沙、東沙、七美島的微電網系統，成為台灣第一家上線台電日前電力交易平台及增強型動態調頻儲能系統的營運商，並建置台灣第一套兆瓦級大型儲能案場。