核電政策鬆口？ 郭智輝：三原則只差核廢料處理這一項

經濟部長郭智輝今日在立法院經濟委員會備詢時表示，持續關注新核能技術，安全無虞、核廢可處理、大家有共識等三原則，目前只剩下核廢料處理這個命題，所以大家一起努力。

郭智輝今（20）日赴立院報告114年度台電及台水營業預算並備詢，立委謝衣鳳表示，美國已經說了核電要增加兩倍 預計2050年前要增加200GW，台灣的核能政策如何？

郭智輝表示，行政院長卓榮泰已有說明，持續關注新核能，針對核電有三項原則即安全無虞、核廢料可處理，以及大家有共識，「我們現在只剩下核廢料處理這個命題，所以大家一起努力」，至於核廢料的處理技術，可以參考跟進美國的技術。

台電不僅獲得在行政院114年的預算中撥補1000億元，還繼續爭取113年追加1000億元預算補助，謝衣鳳質疑，如果113年補貼1000億元給台電，台電今年就轉虧為盈了，為什麼明（114）年還要1000億元補貼？

郭智輝表示，台電累積虧損有3千多億元，影響其財務健全，虧損太多，會影響借的利息支出，補助後可以改善台電財務狀況。