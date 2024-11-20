川普行情減弱 瀚亞：AI 支撐美股向上

川普行情減弱。瀚亞投信表示，選前因不確定性高，結果出爐後，不論是誰當選，都會以利空出盡反映，而此次川普與共和黨贏得全面執政，美股短中期受政策轉換陣痛影響，波動可能會加劇，但AI支撐著長線走勢，若美股有出現修正，反而提供進場好時點，建議可伺機布局。

根據Lipper統計，截至2024年10月31日，瀚亞美國高科技基金1年績效為61.5%、2年績效為99.2%、3年績效及5年績效分別為38.0%與167.8%，皆居同類型基金的前段班。

瀚亞美國高科技基金經理人林元平表示，雖然共和黨此次大勝，並贏得全面執政的局面，也意味著川普在政策施行上將暢行無阻，但審視過去具備爭議的政策，包括：減稅等重大財政政策，都須經過國會通過才能實行，即便共和黨在兩院皆占有多數席次，但立法程序仍相當冗長。

市場最關注的為課徵關稅。雖然美國可透過總統行政命令，即可立即實施課徵關稅，但其實川普的實際企圖是藉此換取這些國家的直接投資並增加就業，高關稅的主張很大一部分只是宣示性意圖，研判對經濟造成的實際衝擊可能比預期來得小。

瀚亞投信海外股票部協理王亨表示，美國景氣似乎已擺脫夏天以來的頹勢，仍具一定的韌性，資金面也轉趨寬鬆，經濟走向軟著陸仍是基本情境；產業方面，半導體產業仍受AI需求驅動，加上低基期族群如車用電子，也出現營運改善跡象，使半導體周期處於正向發展。

大型CSP則紛紛表態雲服務Gen AI需求真實且強勁，也將繼續增加資本支出，緩解市場對基礎建設布建未能貨幣化的疑慮；隨GB200將於明年上半年放量出貨，AI伺服器仍是明年的市場亮點，顯示AI基礎建設投資熱潮方興未艾，PC或是智慧型手機也分別受惠WIN11帶動的換機潮，更多AI新應用將有望加速推出，需求在強勢的動能下不墜。