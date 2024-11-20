台灣棒球根本贏不了日本？胡采蘋：若張忠謀一開始說不可能就無今日台積電（2330）

台灣這個國家，就是沒有人在為一百年後的台灣做決定，你如果敢說你好想贏日本，下面就一堆人講沒看過棒球、不懂棒球才會講這種話，台灣怎麼可能贏日本，你根本不懂棒球少發表議論。

這些人的生活時間段就是只活在現在，沒有未來。

如果張忠謀在一開始就告訴自己不可能，台積電怎麼可能比英特爾強，那台積電永遠不會贏英特爾。 張忠謀一開始找投資，沒有人要拿錢，是所有人都不看好，沒有任何半導體產業的公司或基金看好他，最後只有荷蘭飛利浦和台灣國發基金拿錢出來。沒有人看好張忠謀，沒有人看好台積電。

我在做黃仁勳影片的時候，看到前台積電財務長張孝威說，他對黃仁勳印象很深，因為NVIDIA總是延期付款，他去美國時就去找黃仁勳。

張孝威跟黃仁勳說，你老是延期，我們得給你設一個上限，你欠到某個上限，就要先還款才能再借。結果黃仁勳跟他說，請你不要這樣對我們，我們以後會是你們最大的客戶。

明年NVDA的下單量應該就會超過蘋果，成為台積電的最大客戶，張孝威應該可以看到這一刻，黃仁勳沒有唬他。

日本在明治維新之前只是一個農業國家，黑船震撼之後決心要國家崛起，有識之士造訪各個先進國家，一開始就說要脫亞入歐，要成為歐洲一樣的國家。

你跟日本人差在哪裡，台灣跟日本差在哪裡？就差在這裡。

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