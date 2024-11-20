11月國民經濟信心調查：景氣展望股市樂觀指數同步走弱 消費意願微揚

國泰金控發布2024年11月國民經濟信心調查結果，景氣展望及股市樂觀指數同步走弱，消費意願微揚。

民眾景氣展望樂觀指數走弱，大額消費意願則微揚：國發會最新公布的9月景氣對策信號由紅燈轉為黃紅燈，領先指標與同時指標上揚幅度減緩。11月調查顯示，景氣現況樂觀指數走弱至-8.1（10月：-6.4），展望樂觀指數同步下降至-8.1（10月：-5.3）。大額消費意願指數微幅上揚至11.3（10月：9），耐久財消費意願指數亦同步增加至-9.4（10月：-9.9），顯示消費動能仍穩健。央行10月推出信用管制措施的豁免條款，令買房意願小升至-53.8（10月：-56.2），賣房意願微揚至-11.1（10月：-11.5）。

52%民眾預期2025年經濟成長率低於3%，66%民眾預期通膨高於2%：主計總處8月預估台灣2025年經濟成長率3.26%，通貨膨脹率1.91%。11月調查結果顯示，民眾對於2025年台灣經濟成長率的平均預期值小幅滑落至2.84% （10月2.87%），有52%的（10月51%）的民眾認為2025年經濟成長率會低於3%；民眾對於2025年平均通膨預期值落在2.27%（10月：2.30%），有66%（10月68%）的民眾認為2025年通貨膨脹率會高於2%。整體而言，民眾對於今年的經濟成長率及通膨預期同步微降，相較於主計總處，民眾對於2025年的經濟成長仍較保守，對於通膨預期則相對較高。

國際股市區間震盪，股市樂觀情緒下降，風險偏好減弱：美國總統大選投票期間，政治不確定性令國際股市區間震盪。11月調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數下降至15.7（10月：18.1），風險偏好指數減弱至17.1（10月：17.7）。

民眾對於居住地住宅價格變化與央行信用管制政策影響的調查

對於未來六個月居住地住宅的價格變化預期，這次調查結果比較顯示：合計有58.4%（較前次調查減少13.8個百分點)民眾預期未來半年居住地住宅價格漲幅超過3%；而有12%(較前次調查增加7.7個百分點）民眾預期房價跌幅超過3%，其中10.7%（較前次調查增加7個百分點）民眾預期房價跌幅介於3至10%。整體而言，民眾對於房價下跌的預期較半年前提升。