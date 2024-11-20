能源論壇12月3日登場／台電副總陳銘樹：強韌電網 當務之急

台電副總經理陳銘樹表示，在氣候變遷下穩定供電，是台電的責任與挑戰，台電對於穩定供電及電網韌性建設皆全力以赴，並亟需各界支持台電電力系統建設與更新，提升我國及企業在氣候變遷下的韌性及調適能力。

經濟日報將於12月3日舉辦「2024能源願景高峰論壇-新能源 永續淨零」，陳銘樹將出席論壇，並以「電力環境新視野--氣候變遷下的電力韌性強化」為題發表演講。本論壇由經濟部能源署、台電、台達電（2308）、工研院、永豐餘（1907）、凱基金控（2883）等協辦。

陳銘樹表示，極端氣候下，電力事業面臨嚴峻挑戰，例如今年10月初山陀兒強颱滯留，造成高雄大寮、林園、仁武等地區電力設備受損嚴重；10月底康芮颱風挾強風暴雨襲台，大型樹木與電桿倒斷嚴重，造成全台都受災停電，曾停電戶數將近百萬戶，為近年颱風最高紀錄。此外，淹水造成配電室及線路受損、雷擊頻率和能量增加也會使停電次數增加；另如鹽塵附著在礙子上，會產生洩漏電流等，都會導致電力設備損害。

台電評估未來尖峰用電逐年攀高，預測2025年尖峰用電為4,182萬瓩、2030年4,732萬瓩、2033年5,199萬瓩；但配電設備趕不上用電及人口成長，過去十年六都及新竹用戶數成長13.25%，而饋線數只成長5.05%，形成供電壓力與挑戰。台電積極投入資源，針對用電成長、設備老化、人口成長等，提早更新設備、增設民生變電設施。

「強化電網及配電系統韌性，是當務之急」，陳銘樹說，強化配電系統，可減少停電、快速復電、穩定供電。過去電網多為集中式，因應氣候變遷風險，電網要進行分散工程、強固工程、防衛工程等，還要廣增儲能設備、推動變電所室內化，這些電網韌性建設，皆須克服用地取得、路權取得、執照許可、及地方溝通等困難。

對電力事業來說，氣候變遷凸顯「減緩」及「調適」的迫切性，「減緩」著重減少碳排放具體措施，「調適」著重提升系統韌性。須整合電力轉型路徑、再生能源調度及電力基礎設施建設，提升電網的彈性與韌性等，對台電都是嚴峻挑戰，台電盼政府、社會及企業共同合作，達成電力淨零轉型。