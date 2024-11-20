卓揆：綠能成本已過高峰 未來成本一定是往下降
行政院長卓榮泰昨（19）日表示，統計至今年9月底，台電累積虧損4,097億元，行政院編列特別預算1,000億元，盼能減輕台電虧損壓力。談及再生能源，卓榮泰說，綠能成本已過最高峰，未來成本一定是往下降。
卓榮泰昨日赴立法院報告2024年中央政府總預算追加預算案，即台電1,000億元撥補案。他指出，近年燃料成本上漲，台電為穩定物價、照顧民生，電價採細緻化調整，但仍無法補足台電虧損，因此行政院決議編列追加預算1,000億元，規劃舉債，但會優先以2023年歲計賸餘支應。
立委質詢發電成本、電價等議題，卓榮泰回應，發展綠能為世界趨勢，台灣為吸引更多國際大廠，發展綠電也是必備條件，核電表面上看來成本低廉，但處理核廢料的隱性成本卻相當大，綠能發展已過了成本最高峰時代，未來成本一定是往下降。
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