職災險費率升 千萬勞工受惠

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
職災險費率升，千萬勞工受。圖為示意圖。記者曾原信／攝影
職災險費率升，千萬勞工受。圖為示意圖。記者曾原信／攝影

勞動部近日公告修正「勞工職業災害保險適用行業別及費率表」，自明年1月1日起施行，修正後各行業平均費率自目前的0.19%微幅調升至0.21%，約有1,028萬名勞工受惠。

從費率調升行業別觀察，每人每月平均增加保費5.64元，由雇主負擔。勞動部表示，此次費率因應更為完備的保障措施，按精算結果予以調整，但災保費率不高，不致造成勞資過重負擔。

勞動部表示，災保法於2022年5月1日上路施行，該法除擴大納保範圍，也提高投保薪資上下限、充實各項給付權益，並編列經費辦理職業災害預防及重建業務。

勞工職災保險費率包含行業別災害費率及上、下班災害單一費率，依災保法規定，該法施行時，災保費率以勞動部公告2022年1月1日施行的勞工保險職業災害保險適用行業別及費率表辦理；其後自施行日起，每三年調整一次，由勞動部視保險實際收支情形及精算結果擬定，報請行政院核定後公告。

勞動部表示，此次為災保法施行後首次辦理精算作業調整費率，適用行業仍維持55種。「行業別災害費率」最高者為0.89%，包括石油及天然氣礦業、砂、石採取及其他礦業等；最低為0.05%，如電子零組件、電腦程式設計、金融服務業、教育業、醫療保健業等五種行業別。全體行業災保費率平均為0.14%；「上、下班災害單一費率」仍維持0.07%。

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