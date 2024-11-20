用電大戶線路設置費漲45% 明年新建工廠負擔增

經濟部昨（19）日召開電價費率審議會，決議明年輸配電業各項費率平均調升至0.8465元，增幅17%，主要影響綠電業者；同時高壓及特高壓線路設置費調漲45%，主要以製造業新建及擴建工廠受影響，不過此為一次性費用。

經濟部昨日召開今年第三次電價費率審議會，會中決議調升2025年輸配電業各項費率，主要是再生能源業者進行綠電直轉供以及自用發電設備轉供自用時使用的電網使用費，一般民眾電價不受影響。

經濟部表示，各項費率每年皆會檢討調整，審議會委員針對台電公司提報成本資料討論，決議2025年輔助服務、電力調度、轉供輸電及轉供配電的平均費率（未稅）分別為每度0.0588元、0.1726元、0.2002元、0.4149元。

經濟部官員說明，明年度電力調度費率下調主因為線損減少，轉供輸電及轉供配電調漲則為因應台電加強電網計畫，費用折舊攤提所致。

官員表示，輸配電業各項費率主要是發電業者（如綠電業者），須透過台電輸電線轉直供，售電給企業才會收取；若是由台電躉購，則無需收取。目前僅綠電發電業者轉售供給企業，因此調升該各項費率，主要是綠電業者受影響；惟因鼓勵綠電，台電在轉直供各項費率上仍提供相當折扣。

上述各項平均費率合計值從每度0.721元調整為0.8465元，再生能源綠電直轉供採用不排碳費率為每度0.2658元，適用期間為2025年。

至於2025年至2027年線路設置費率方面，經濟部表示，線路設置費率每三年檢討一次，主要為新建房屋申請用電或產業擴充產能申請增加用電時的一次性收取費用。

經濟部表示，考量減緩民生影響，決議「電燈及低壓」不調整，「高壓及特高壓」調漲45%，整體平均調幅為24%，受影響用戶主要為新設工廠，線路設置費率調整方案自2025年1月1日起實施，未足額反映部位留待後續年度電價審議會討論。

另外，針對今年10月電價，經濟部決議凍漲範圍擴大至其他醫療保健業及台東住宿業，追溯自10月16日起。