強制碳盤查範圍再擴大 環境部預告月底提出第三批名單

環境部擬再擴大強制碳盤查對象，不再侷限製造業，將擴及高用電的百貨、量販業等服務業、電信業、交通業、學校等，將於11月底前預告草案，希望今年完成法定程序，預估明年上路、明年8月首次完成盤查登錄。

碳盤查是企業減碳的基本功，環境部過去已公告兩批強制碳盤查對象，合計約500多廠，全部為製造業，隨著減碳目標提升，環境部持續檢討應辦理碳盤查事業，近期將提出第三批名單，首度擴及非製造業。

前兩批強制碳盤查名單，也就是俗稱的排碳大戶，都是首波徵收碳費對象，根據環境部統計，前兩批共302家公司（553廠），已完成去年溫室氣體排放量盤查登錄及查驗，直接排放量合計約214.5百萬公噸二氧化碳當量，能源間接排放量合計約54.6百萬公噸二氧化碳當量。

應辦理碳盤查對象 圖／經濟日報提供

至於第三批強制碳盤查對象，官員強調，依目前規劃，這一波對象在2030年前，尚不會成為碳費徵收對象，主要是要求業者必須盤查、申報排碳量，做好減碳基本功。

據悉，環境部正著手修正第三批應辦理碳盤查登錄對象，以高用電的百貨業、量販業、電信業、交通業以及學校為主，目前正進行法制作業，初估新規定將於明年元旦上路，也就是符合高用電定義的這些業者，必須要在明年8月底完成盤查登錄，讓業者趕緊熟悉相關規定。

監察院日前要求環境部檢討，將高耗能產業納入強制揭露碳盤查資訊對象，環境部官員解釋，監察院日前提出建議時，相關作業已在進行，最快月底對外預告。

環境部2016年時公告「第一批應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源」，包含發電、鋼鐵、石油煉製、水泥、半導體及薄膜電晶體液晶顯示器等特定行業製程別，以及全廠（場）化石燃料燃燒產生年溫室氣體排放量達2.5萬公噸二氧化碳當量以上者，產業家數約有287家，在2017年正式上路。

第二批應辦理盤查登錄溫室氣體排放量對象，包括電子零組件製造業、化學材料製造業、紡織業、金屬基本工業、非金屬礦物製品製造業等行業於2022年新增，合計約250家業者，已於2023年開始實施。