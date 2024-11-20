綠領白皮書 下月發布

淨零讓產業受到轉型衝擊、恐導致部分產業勞工失業，環境部長彭啓明昨（19）日指出，12月中旬將發布「綠領白皮書」，讓各界清楚各行業未來就業與發展情況，也讓環境部、勞動部與經濟部後續推動綠領轉型平台，預先輔導並協助勞工轉型。

環境部昨日與國立清華大學簽署永續專業培訓課程合作備忘錄。彭啓明表示，人力銀行統計，目前每月綠領人才需求約2.3萬人，與過去八年平均約5,000多相比，成長非常多，但其中也有發現學用落差，因此環境部12月中將發布綠領白皮書，可讓產官學密切合作、接軌落地。

清華大學校長高為元指出，碳交易是過去沒有的，就像網路購物替人們帶來改變，碳交易也帶來很多新契機。

彭啓明也補充，特別是國際碳市場機制，對於國內而言相當陌生，未來面對非常多國家競爭，亟需相關人才。

彭啓明表示，清大過往提供環境部在環境法律、國際氣候公約之專業支持，期盼與清大透過合作備忘錄，拓展雙方未來合作深度及範疇，並鏈結教育部「青年百億海外圓夢基金計畫」，創造青年國際氣候參與的契機。